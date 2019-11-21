Освободить акима Тараза от должности из-за изнасилования школьницы поручил Токаев

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Освободить акима Тараза Кайрата Досаева от должности из-за изнасилования школьницы поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе, поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза. Акиму области объявляю замечание», — сообщил Токаев в четверг.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете на территории школьницы была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Пострадавшая его опознала. В настоящее время он водворен в ИВС Тараза.