Алматы. 21 ноября. КазТАГ — Подозреваемого в смертельном наезде на «зебре» на школьницу задержали в Уральске, сообщает портал «Мой город».

«Через несколько часов был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Он после совершения ДТП уехал с места и спрятал автомобиль Audi A6 темно-зеленого цвета в дачном обществе «Вишневый сад». После задержания он сначала отказывался, однако потом дал признательные показания. Сейчас подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК и статье 347 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК», — сообщил начальник управления полиции (УП) Уральска Мерлан Айкенов в четверг.

По его словам, почти 100% состава полицейских вышли на улицу в поисках водителя, который сбил насмерть ребенка.

«Когда полицейские пришли к водителю, который позже признался в совершении ДТП, то он заявил, что машину угнали. Тогда сотрудники стали опрашивать соседей, видел ли кто «угонщиков», потом он придумал еще одну версию и только после всего этого он признался. Этот мужчина был ранее судим», — добавил начальник УП.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в 20.50 в пятом микрорайоне на ул. Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи.