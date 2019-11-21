Почему Госсекретарь США, несмотря на наличие армии советников и аналитиков, которые его окружают, не может не лить воду на мельницу иранского правительства?

Издание Economiste Maghrebin опубликовало аналитическую статью Хмиды Бен Ромдана под названием «Les troubles en Iran et les larmes de crocodile de Pompeo» — «Беспорядки в Иране и крокодиловы слезы Помпео».

В предисловии к ней говорится так: «Количество проявляющих недовольство народов в мире растет день ото дня. Протестные выступления тянутся от Латинской Америки до Большого Ближнего Востока, попутно охватывая Азию. Массовые акции против несправедливости, коррупции и плохого управления усиливаются. Они не обошли стороной даже Европу, наиболее процветающий и наименее коррумпированный континент. Во Франции «желтые жилеты» вышли в субботу 16 ноября на улицу, чтобы отпраздновать первую годовщину своего движения».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Собираются ли иранцы в Иране, начиная с субботы 16 ноября, пойти по стопам иракцев, ливанцев, чилийцев и боливийцев?

Ибо удушенное тяжелыми американскими санкциями иранское правительство пошло, не имея другого выбора, на введение 50-процентного повышения цены на горючее. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы иранцы тысячами вышли на улицы десятков иранских городов с целью выразить свой гнев.

По словам президента Хасана Рухани, дополнительные деньги, которые должны быть получены вследствие подорожания бензина, не пойдут в государственную казну, а вместо этого будут перераспределяться среди малоимущих граждан. Таковые составляют почти три четверти населения в Иране. Суммы, которые будут им выплачиваться, варьируются от 550 000 риалов (около 15 динаров или $13,06) и больше на каждую семейную пару с расчетом на то, чтобы доходы семей (домохозяйств) из пяти и более человек достигли уровня в два миллиона риалов (около 48 динаров или $47,50).

Но такие обещания оказались не в состоянии успокоить протестующих людей. А в некоторых городах они предпринимали жестокие атаки на объекты государственной собственности, предавая огню автозаправочные станции. В действительности это не первый и не последний случай проявления иранцами своего нетерпения в отношении социально-экономической ситуации в стране.

Крокодиловы слезы

Напомним о том, что после масштабных манифестаций лета 2009 года не проходило, можно сказать, и года, когда бы иранцы не выходили на улицы с тем, чтобы выразить свое недовольство. И с 2009 года Государственный департамент США не пропускает ни одного такого протестного выступления, не проливая крокодиловы слезы. Он в таких случаях поощряет протестующих, восхваляет их, отдает дань их мужеству. И призывает их твердо противостоять «диктатуре», ибо Америка вместе с ними…

Майк Помпео. (Фото: commons.wikimedia.org)

Как только манифестанты вышли на марши протеста в ноябре 2019 года, так тут же госсекретарь Майк Помпео направил им через Twitter текст обращения, переведенный на фарси для иранцев. Вот его слова: «Как я уже заявлял иранскому народу почти полтора года назад (в июле 2018 года), Соединенные Штаты остаются вместе с вами. После 40 лет тирании гордый иранский народ не молчит в ответ на злоупотребления властей. Мы тоже не будем молчать. У меня есть послание для иранского народа: Соединенные Штаты слышат вас, Соединенные Штаты поддерживают вас, Соединенные Штаты остаются вместе с вами».

Обоюдоострый меч

Однако самым удивительным является то, что Белый дом и Государственный департамент до сих пор не отдают себе отчета в том, что их выступление с поддержкой беспорядков в Иране не идет на пользу манифестантам. В том, что оно, скорее, оборачивается благословением для иранского правительства. Итак, остается только недоумевать при виде того, что Помпео, несмотря на наличие армии советников и аналитиков, которые его окружают, не может не лить воду на мельницу иранского правительства. И оно уже не преминуло воспользоваться этим обращением к манифестантам, выставив его в качестве доказательства в подтверждение официальных заявлений об иностранном вмешательстве и манипулировании ситуацией из-за рубежа.

«Соединенные Штаты остаются вместе с вами»?

Но как следует понимать последнюю фразу послания Помпео «гордому иранскому народу», фразу о том, что «Соединенные Штаты остаются вместе с вами»? Что иранцы подумают о «поддержке», исходящей из страны, которая десятилетиями делала все возможное, чтобы превратить их жизнь в ад?

Эта практика восходит корнями к государственному перевороту 1953 года против Мохаммеда Мосаддека, который национализировал иранскую нефть. Потом были удушающие санкции, наложенные последующими американскими президентами. А еще американцами оказывалась всесторонняя поддержка кровавой диктатуре шаха. Таким образом, на протяжении почти семи десятков лет иранский народ испытывает на себе катастрофические последствия американской политики.

Возможно, единственная «поддержка», которую иранцы действительно ожидают от американцев, — это оставление теми их в покое. Позволение им жить в мире».

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