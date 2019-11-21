Полномочия по вопросам усыновления могут передать негосагентству в РК до конца 2019 года

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полномочия по вопросам усыновления в Казахстане могут передать негосударственному национальному агентству по усыновлению до конца 2019 года, передает корреспондент агентства.

«Вчера мы были в Акорде, нас заверили, что власти прислушиваются к гражданскому обществу. Помимо Калетаева (Дархана, первого заместителя руководителя администрации президента РК – КазТАГ) на встрече были представители парламента, администрации президента. В принципе, все вопросы урегулированы. (…) Нам обещали, что поправки будут приняты в этом году – до конца декабря», — сообщила в четверг в кулуарах пресс-конференции в Нур-Султане директор фонда «Ана үйі» Балия Акимбекова.

На пресс-конференции Акимбекова рассказала, что в ноябре 2018 года на VIII Гражданском форуме возглавляемый ею фонд выступил с инициативой о создании негосударственного национального агентства по усыновлению. По ее словам, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициативу поддержал и дал поручение до сентября проработать вопрос открытия и регламентации негосударственного агентства по усыновлению до 1 сентября 2019 года.

«В феврале 2019 года была создана рабочая группа при министерстве образования и науки. С февраля по июль текущего мы собирались в данных рабочих группах. Все по процедуре было проработано. Далее государственными органами было принято решение, что наши поправки пойдут с сопутствующими законопроектами. Поправок, касающихся нового агентства, всего 18», — сообщила она.

По ее словам, в конце августа законопроект поступил в парламент и в течение трех месяцев представители фонда «практически ежедневно» участвовали в заседаниях рабочей группы.

«В прошлую пятницу мы не увидели в общей сравнительной таблице (по законопроекту – КазТАГ) наших предложений, поправок, касающихся создания агентства. Был простой вопрос: «Почему их нет?» Мы забеспокоились, что времени очень мало, и успеем ли мы их в этом году рассмотреть», — поделилась переживаниями общественница.

По ее словам, руководитель рабочей группы депутат Абдиманап Бектурганов не ответил на вопрос. Загипа Балиева и некоторые депутаты возражали против рассмотрения данных поправок в законопроектах, сопутствующих проекту закона «О статусе педагога», но в итоге в мажилисе успокоили общественников, заявив, что мнение Балиевой не отражает мнение всего парламента.

«В случае принятия новых поправок национальному агентству по усыновлению будут переданы такие функции, как анализ социальных статусов и проработка правовых статусов воспитанников, прохождение психологической и правовой подготовки в школе подготовки родителей, сопровождение семьи с целью оказания правовой и психологической помощи», — пояснила Акимбекова.

По ее словам, сейчас государственные органы ошибочно предполагают, что общественники отберут у них такие функции как учет детей-сирот, контроль за соблюдением законодательства в области защиты прав детей-сирот, принятие решения по устройству детей.

«Мы на это не претендуем, мы их не можем выполнять. Логика здравого смысла говорит о том, что мы не сможем их выполнять», — объясняет общественница.

Одним из преимуществ новых поправок глава фонда назвала привлечение около 100 квалифицированных специалистов без необходимости выделения дополнительного государственного бюджета.

«Эта мера позволит снизить нагрузку на органы опеки и усилить предоставление профессиональных услуг населению по вопросам опеки и попечительства», — считает Акимбекова.

Также законодательно будет закреплены трехмесячные школы приемных родителей, без сертификата которого невозможно будет усыновить ребенка.

По данным фонда, сейчас в Казахстане действуют 109 детских домов, в которых содержатся 5003 ребенка.