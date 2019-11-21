Такое может сказать только Своик 21.11.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 158 0 Об инициативах Назарбаева и месте Казахстана в мировой политике Похожие материалы: «Только через женщину может быть эволюция в обществе» Пётр Своик: «Члены НСОД сами не знают, зачем они Токаеву» «Какие проблемы обсудили Путин и Токаев на форуме в Омске». «Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, «унизив» русский?». «Только через женщину может быть эволюция в обществе». «Ребенка бьют — о причинах родительской жестокости» План Назарбаева и план Токаева: совпадают или только пересекаются? «10 шокирующих прогнозов для экономики: от роста популярности социализма до угрозы гражданской войны». «Почему ФНБ «Самрук-Казына» необходимо расформировать». «Реагируют только, когда изнасилуют на глазах у всех». «Какой дурак подписал приказ»