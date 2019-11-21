Разгрузить погранпункты «Карасу» и «Кордай» на границе с Кыргызстаном пообещал Атамкулов

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Динара Халдарова. Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты в четверг одобрили Закон РК «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

«На ваше рассмотрение представлен проект Закона Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в поглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года». (…) В представленном вашему вниманию протоколом предусмотрен перевод статусов автомобильных пунктов пропуска «Сартобе» и «Аухатты» с «двухстороннего» на «многосторонний международный» и изменение названия пункта пропуска «Нововоскресеновка» на «Сыпатай батыр». Данная мера позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска «Карасу» и «Кордай», тем самым улучшит дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном и положительно отразится на товарообороте государств Центрально-Азиатского региона», — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в четверг.

Он отметил, что «ратификация данного протокола не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований.

По данным главы МИИР, в настоящее время между Казахстаном и Кыргызстаном функционируют 11 автомобильных пунктов пропуска, из которых пять – «многосторонних международных» и шесть «двусторонних».

«В 2010 году ввиду низкой интенсивности закрыты четыре автомобильных пунктов пропуска («Бесағаш», «Алатау», «Жайыл» и «Камышановка»). В год в семи пунктах пропуска проходят порядка 11 млн лиц, 1,7 млн транспортных средств из которых 400 тыс. грузовых транспортных средств. Вместе с тем в 2018 году объем перевозок грузов между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 43% и составил 1,7 млн тонн (1,4 млн тонн экспорт или 82%, 0,3 млн тонн импорт или 18%)», — резюмировал Атамкулов.

Напомним, Закон РК «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года» совершен в Нур-Султане 17 августа 2018 года.

Протоколом вносятся изменения в пункты 2, 3, 7 приложения к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о переводе статуса автомобильных пунктов пропуска «Сартобе» и «Аухатты» с двустороннего на многосторонний международный, а также изменения названия казахстанского пункта пропуска «Нововоскресеновка» на «Сыпатай батыр».

Ратификация протокола позволит разгрузить пункты пропуска «Карасу и «Кордай», а также создаст благоприятные условия для улучшения приграничного сотрудничества и в целом дальнейшего торгово-экономических отношений с Кыргызстаном.