Шесть граждан Казахстана задержаны в Афганистане за членство в ИГИЛ

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Шесть граждан Казахстана задержаны в Афганистане за членство в запрещенной в РК террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ), сообщает афганское информационное агентство Bakhtar news.

«Шесть граждан Казахстана – боевики ИГИЛ – были задержаны сотрудниками управления национальной безопасности (УНБ) в провинции Нимруз», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по информации пресс-службы УНБ, один из них уже начал давать признательные показания.

«Павел, известный как Абдулла, житель Казахстана, вместе со своей женой и тремя детьми был арестован сотрудниками УНБ в городе Зарандж, столице провинции. Абдулла в ходе расследования признался, что он присоединился к ИГИЛ более трех лет назад и занимался террористической деятельностью в различных частях восточной провинции Нангархар», — отмечается в публикации.