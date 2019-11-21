Направить средства «Кок-Жайлау» на модернизацию ТЭЦ-2 в Алматы предложил эксперт

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Направить средства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» на модернизацию ТЭЦ-2 в Алматы предложил эксперт в области энергетики Асет Наурызбаев.

«Наш аким бывший (Бауыржан Байбек – КазТАГ) говорил о (наличии – КазТАГ) $200 млн, чтобы построить курорт «Кок-Жайлау». Проект свернули, но $200 млн где-то же остались. Если мы попросим с Нацфонда эти деньги на модернизацию ТЭЦ-2 – это будет самое что ни на есть целевое использование средств. Нацфонд – это же деньги будущих поколений, а здоровье их зависит от того, чем представители этих поколений будут дышать», — сказал Наурызбаев на экологической конференции «Чистый воздух Алматы» в четверг.

По мнению эксперта, эти средства очень хорошо укладываются в два возможных сценария модернизации ТЭЦ-2.

«Первый вариант – поставить на ТЭЦ станцию по очистке выбрасываемых газов от серы, азота и мелкодисперсных частиц. Эта очистная станция стоит порядка $200 млн. После ее установки количество выбрасываемых вредных веществ снизится на 80%, тариф на энергию вырастет всего на Т1. Второй вариант – на существующих котлах ТЭЦ-2 установить газовое оборудование, то есть перевести ТЭЦ на газовое топливо вместо угольного. Стоимость этого проекта – $65 млн, эффективность по снижению выбросов адекватная первому варианту. Правда, тариф вырастет на Т4 (газ дороже угля), но оставшиеся средства (мы просим $200 млн, а тратим $65 млн) можно будет направить на то, чтобы для 220 тыс. семей (500 кВт/час в месяц) тариф оставить на прежнем уровне», — пояснил Наурызбаев.

Также он отметил, что есть еще два варианта, как можно поступить с ТЭЦ-2: поставить на ее месте либо новую угольную станцию мощностью 500 МВт (стоимость проекта – более $1 млрд), либо новую же парогазовую установку мощностью 500МВт (стоимость – $600-800 млн).

«Какое бы решение ни было принято, этим не должно заниматься «Самрук-Энерго» (АО «Самрук-Энерго» – государственный холдинг по управлению электроэнергетическими активами в Казахстане, один из субхолдингов в составе Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» – КазТАГ), потому что его интерес — увеличивать производство энергии», — подчеркнул Наурызбаев.