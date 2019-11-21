Следственные действия в отношении Кексель еще продолжаются – МВД РК

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Динара Халдарова. Следственные действия в отношении бывшего руководителя службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеси Кексель еще продолжаются, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Мы не подтверждаем информацию о прекращении следственных действий в отношении бывшего руководителя службы спецпрокуроров Олеси Кексель. Следственные действия еще продолжаются. Они не прекращались», — сообщили в пресс-службе МВД РК в четверг.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Олеси Кексель прекращено, о чем заявил экс-генпрокурор РК, депутат сената парламента РК Кайрат Кожамжаров. Он отметил, что дело в отношении Кексель «связано с делом (бывшего вице-министра энергетики РК Анатолия – КазТАГ) Шкарупы», и предположил, что это было «одной из тактик защиты».

Напомним, 23 мая МИА «КазТАГ» сообщило о том, что возглавлявшая ранее службу специальных прокуроров генпрокуратуры РК Олеся Кексель перестала работать в надзорном органе. Информацию корреспонденту агентства подтвердили в call-центре ведомства после того, как в социальных сетях было распространено сообщение, в котором говорится о том, что Кексель покинула Казахстан. В распространяемом сообщении она называлась «протеже» сенатора Кайрата Кожамжарова.

Авторы сообщения отмечали, что Кексель «возглавляла следственную группу по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова».

«После окончания следствия у Кексель начался стремительный взлет по карьерной лестнице», — было сказано в сообщении.

Кексель в январе 2018 года была назначена руководителем службы специальных прокуроров генпрокуратуры РК, а до этого занимала пост заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Помимо дела экс-премьера Ахметова, Кексель возглавляла следственную группу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кожамжаров стал депутатом сената в марте, до этого он с декабря 2017 года был генеральным прокурором Казахстана. Ранее он занимал должности председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Отметим, что МИА «КазТАГ» ранее обращалось в генеральную прокуратуру с просьбой подтвердить уход Кексель, однако указанное ведомство официально на обращения редакции не ответило. 27 мая 2019 года журналистам агентства удалось подтвердить уход возглавлявшего службу уголовного преследования Талгата Татубаева из генпрокуратуры.

Казахстанский адвокат Жан Кунсеркин на пресс-конференции 25 июля сообщил, что экс-руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеся Кексель требовала с подозреваемой по уголовному делу Гульнары Мусабаевой дать показания против Имангали Тасмагамбетова. По его словам, Кексель, по некоторым данным, в настоящий момент покинула Казахстан и находится в Германии.

20 ноября 2019 года замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что Кексель находится в Казахстане. Он подтверждал, что Кексель является фигурантом уголовного дела о пытках.