Швейцария сняла с Храпунова обвинения в отмывании сотен миллионов долларов

Алматы. 21 ноября. КазТАГ — Швейцария сняла с экс-акима Алматы Виктора Храпунова обвинения в отмывании сотен миллионов долларов, сообщает Reuters.

«Швейцарская прокуратура прекратила расследование дела о предположительном отмывании денег, в котором фигурировал бывший мэр крупнейшего города Казахстана, сообщил представитель ведомства», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что фигурантом данного уголовного дела был не только сам Храпунов, но и члены его семьи.

«В расследовании уголовного дела, которое длилось как минимум с 2013 года, фигурировал бывший мэр Алматы Виктор Храпунов и его большая семья, в том числе известный олигарх. Храпунов, по крайней мере, часть того времени, что шло разбирательство, проживал в Швейцарии», — отмечается в публикации.

По информации издания, постановление о прекращении уголовного дела было передано сторонам еще 14 ноября.

«Государственный обвинитель подтверждает, что выпустил постановление о прекращении дела, которое было передано заинтересованным сторонам 14 ноября», — сказал представитель женевской прокуратуры.

Как сообщается, стороны могут обжаловать постановление в срок до 25 ноября.

По мнению издания, прекращение уголовного дела может помешать Казахстану вернуть сотни миллионов долларов, похищенных олигархом, имя которого издание не стало называть.

«Храпунов всегда отрицал обвинения в отмывании денег. Казахский суд приговорил его в октябре 2018 года заочно к 17 годам тюремного заключения за хищения и коррупцию, завершив тем самым расследование в отношении него. Тем не менее, решение Швейцарии может стать препятствием для возвращения Казахстану сотен миллионов долларов, которые, как он утверждает, были похищены олигархом, связанным с Храпуновым», — говорится в публикации.

Напомним, 8 октября 2018 года экс-аким Алматы Виктор Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно.

Уголовное дело в отношении Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по фактам совершения ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2012 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположена Женева.

Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Ориентировка на его розыск была опубликована на сайте Интерпола. Отмечалось, что Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

В августе 2013 года стало известно, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.