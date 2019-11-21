Куда поведут стадо вожаки

Сельское хозяйство Казахстана на распутье. Впрочем, как всегда

Большие перемены, считают в министерстве сельского хозяйства, ожидают отечественный агропромышленный комплекс. Однако именно на АПК обрушились стрелы критики оттуда, откуда не ждали: финансистам ну очень не нравится то, что происходит в отечественном сельском бизнесе.

АПК: снова реформы

С 2020 года вводятся новые субсидии в АПК и добровольное агрострахование.

В частности, будет субсидироваться стоимость удобрений (за исключением органических), затраты на экспертизу качества хлопка-сырца, производство приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений, стоимость пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов. Государство планирует возмещать физическим и юридическим лицам затраты на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых.

Также будут субсидироваться ставки вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, при лизинге техники и технологического оборудования.

Обновленное законодательство предусматривает внедрение страхования в растениеводство. Ранее, например, не всегда покрывались страхованием посевы. Теперь фермеры будут вправе выбирать страховые продукты и добровольно страховать свои урожаи. При этом половину стоимости страховки покроет государство.

«Новым законом в корне изменена система страхования в АПК. С 2020 года она больше не обязательная, а добровольная. Кроме того, отныне государство будет субсидировать не страховые выплаты, а приобретение фермерами страховых полисов, которые, к тому же, могут использоваться как дополнительное обеспечение при получении кредитов в банках», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

Услуги агрострахования будут предоставляться в электронном формате через цифровую платформу для бизнеса «QOLDAU». С помощью этой же площадки будут проводить космомониторинг посевных полей при установлении страхового случая.

И еще одна новация-инновация: закон предусматривает государственное субсидирование (до 80%) расходов бизнеса по финансированию прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ. Государство надеется, что развитие аграрной науки принесет свои плоды…

Но самое интересное начинается после подписания закона президентом: ведомство должно определить так называемого оператора в сфере страхования в агропромышленном комплексе. Вероятно, это будет новая квазигосударственная компания. Для нее уже придуман фронт работ: администрировать процесс распределения бюджетных средств в виде субсидий по страховым премиям, разрабатывать и утверждать страховые продукты, подлежащие субсидированию, осуществлять мониторинг отрасли страхования в агропромышленном комплексе. И также прописана организация деятельности экспертного совета, который, надо полагать, тоже необходимо создавать на ровном месте?

Изобретая велосипед для АПК, чиновники не забыли и про себя и своих протеже: видно, надо обеспечивать рабочими местами «белые воротнички», оставшиеся без работы после пертурбаций в управляющем холдинге «КазАгро».

Финансисты: как избежать застоя

Финансисты словно сговорились. Уже не только в кулуарах, но и на открытой площадке они обсуждают низкий KPI государственных программ

На конференции «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана», глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов заявил о том, что подсчитать объем средств, выделенных на программы, практически невозможно.

«От того множества госпрограмм, которые реализуются в течение 10-ти лет, практически нет никакого толка. Ни у нас, ни у Министерства национальной экономики РК нет цифр, сколько мы тратим по разным госпрограммам, — попробуйте запросить, и вы их не получите. Например, мы рассмотрели сельское хозяйство. Несмотря на мощную поддержку этой отрасли, доля сельского хозяйства в ВВП последние два года уменьшается», — заявил г-н Мырзахметов.

По его мнению, отечественная экономика подсажена на госиглу: «У нас была первая и вторая пятилетка, наша страна без анализа эффективности продолжала наращивать господдержку».

Еще более определенно высказалась председатель Народного банка Умут Шаяхметова: «Сегодняшнее ручное управление экономикой становится не эффективным, так как оно порождает иждивенческие настроения, причем, у всех участников госпрограмм: у заемщиков, банков и где-то и у государства. Мы залезли в Национальный фонд, хорошую кормушку, которая закрывает дефицит госбюджета. Эта ситуация дестимулирует государство быть более эффективным, больше работать с бюджетом, сокращать расходы, отслеживать эффект от программ. Предоставляя госсредства компаниям необходимо ставить KPI, то есть рассчитать, какие результаты получит экономика от программы».

Она подсчитала, что в настоящий момент создано 9 институтов (1) по поддержке агросектора. «Все эти институты мы содержим, но эффекта от них мы не видим. Отрасль сельского хозяйства на сегодня самая депрессивная. Когда мы попытались найти цифры, сколько ежегодно средств уходит на поддержку агросектора в виде субсидий посевных работ и так далее, найти не смогли», — сказала Умут Шаяхметова.

Что можно сделать в этой ситуации? По мнению главы Народного банка, нужно сделать хорошую ревизию всех госпрограмм, определить приоритетные отрасли, которые и дальше развивать с государственной поддержкой, а все остальное отдать в рынок: «Только тогда будет развиваться рыночная экономика, а не госмонополизм».

На эту же тему высказались и эксперты МВФ, которые только что закончили консультации с правительством и Национальным банком РК: «Необходимы дальнейшие усилия для снятия структурных ограничений в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции. Казахстан занимает второе место в мире по соотношению площади пригодных к сельскому хозяйству земель на душу населения, учитывая этот факт и близость к крупным рынкам Китая и России, можно утверждать, что сельское хозяйство способно внести важный вклад в диверсификацию экономики и обеспечение роста. Тем не менее, назревшие вопросы, связанные с инфраструктурными ограничениями, сложностями с ирригацией, доступом к финансированию и технологиям, и неэффективное использование ресурсов тормозят развитие этого сектора».

Миссия МВФ справедливо считает, что государственные программы улучшили ситуацию по некоторым вопросам, однако требуется дальнейшее повышение эффективности. Она также уверена, что необходим тщательный мониторинг исполнения государственных программ, включая «Агробизнес 2020» и «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 гг.», и, кстати, призывает отказаться от практики субсидирования, сосредоточив все усилия на привлечении инвестиций.

Это то, о чем минсельхоз боится даже думать.

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