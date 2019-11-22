13 городов РК не соответствуют своему административному статусу по численности населения

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – 13 городов Казахстана не соответствуют своему административному статусу по численности населения, передает корреспондент агентства.
«В настоящее время существует несоответствие административно-
Указанные городя находятся в семи областях: в Акмолинской области – три, Актюбинской области – два, Восточно-Казахстанской области – два, Карагандинской области – два, Кызылординской области – один, Мангистауской области – один, Северо-Казахстанской области – два.
«Одной из проблем регионов является низкая плотность населения в сельских территориях, что приводит к снижению уровня жизни и образования, отсутствию социальных услуг и неэффективным затратам местного бюджета. При этом плотность населения в южных регионах значительно выше, чем в северных регионах страны. В этой связи, в целях решения вышеуказанных вопросов предлагается внести изменения в ряд законодательных актов в части уточнения механизма изменения категории городов в категории сельских населенных пунктов», — сказано в документе.