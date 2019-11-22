13 городов РК не соответствуют своему административному статусу по численности населения

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Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – 13 городов Казахстана не соответствуют своему административному статусу по численности населения, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время существует несоответствие административно-территориального устройства регионов закону РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан». Например, существуют сельские населенные пункты с численностью населения менее 50 человек, а также сельские округа, состоящие из одного населенного пункта. Кроме того, в законодательстве отсутствует четкий механизм изменения категории городов, которые не соответствуют своему статусу по численности населения. По стране насчитывается 13 таких городов», — сообщается в концепции поправок по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

Указанные городя находятся в семи областях: в Акмолинской области – три, Актюбинской области – два, Восточно-Казахстанской области – два, Карагандинской области – два, Кызылординской области – один, Мангистауской области – один, Северо-Казахстанской области – два.

«Одной из проблем регионов является низкая плотность населения в сельских территориях, что приводит к снижению уровня жизни и образования, отсутствию социальных услуг и неэффективным затратам местного бюджета. При этом плотность населения в южных регионах значительно выше, чем в северных регионах страны. В этой связи, в целях решения вышеуказанных вопросов предлагается внести изменения в ряд законодательных актов в части уточнения механизма изменения категории городов в категории сельских населенных пунктов», — сказано в документе.

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