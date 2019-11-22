Письмо о лишении мандата сенатора Лукина поступило в ЦИК РК – правозащитник

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Письмо о лишении мандата сенатора Андрея Лукина поступило в центральную избирательную комиссию (ЦИК) Казахстана, сообщил правозащитник Талас Сагимбаев.

«Я 23 октября обратился в Акорду, и потребовал, чтобы гарант конституции сегодня проявил политическую волю и лично вмешался в вопрос лишения мандата неприкосновенности Лукина. Мое письмо направили в сенат, сенат направил в ЦИК, сегодня я получил сообщение, что мое письмо зашло в ЦИК. Там ставится вопрос о лишении мандата неприкосновенности Лукина», — сообщил Сагимбаев в пятницу корреспонденту МИА КазТАГ по телефону.

Правозащитник уточняет, что получил данное сообщение посредством SMS от портала электронного правительства на сотовый телефон.

«24 сентября пенсионерка Шакирганова обратилась с письменным обращением в Акорду, в генеральную прокуратуру, в Центризбирком, в сенат парламента по вопросу лишения мандата неприкосновенности Андрея Ивановича Лукина – сенатора. Проблема в том, что в 2017 году, будучи замакима города Астана, Андрей Иванович Лукин незаконно присвоил полномочия суда, судебных исполнителей, без решения суда выселил Шакирганову вместе с детьми, отобрал имущество у них. Еще в 2013 году руководитель госправового отдела (администрации президента – КазТАГ) Алик Шпекбаев, его зам Алексей Калайчиди, прокурор по городу (Нур-Султан – КазТАГ) Кайрат Раисов вселяют Шакирганову в эту квартиру, а в 2017 году этот Лукин выселяет», — рассказал Сагимбаев.

Корреспондент агентства направил запрос в Центризбирком для разъяснения ситуации.

Лукин является депутатом сената с 12 августа 2019 года. До назначения в сенат он работал заместителем председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), заместителем акима Нур-Султана, заместителем генерального прокурора Казахстана.