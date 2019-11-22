КФГД не может найти 90% владельцев более половины денег для возмещения в Delta Bank

Алматы. 22 ноября. КазТАГ – АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) не может найти 90% владельцев более половины денег для гарантийного возмещения в Delta Bank, сообщает пресс-служба фонда.

«Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «Delta Bank» через банк-агент производится с 17 мая 2018 года. За этот период вкладчикам было выплачено возмещение на общую сумму Т90,1 млн, что составляет 45% от общей суммы обязательств КФГД. Возмещение получили 269 вкладчиков, что составляет 10% от общего числа вкладчиков», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно документу, КФГД в этом году уже продлевал соглашение с банком-агентом. Ликвидационная комиссия Delta Bank и Call-центр КФГД обзванивали всех вкладчиков, имеющих право на получение возмещения. Дозвониться удалось только до 528 человек из общего списка, остальная информация либо устарела, либо отсутствовала. Сейчас КФГД актуализирует базу данных вкладчиков, после чего повторит обзвон.

Выплата вкладчикам Delta Bank будет продолжена до 21 мая 2020 года, указывается в документе.