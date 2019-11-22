Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Антитеррористические учения проходят в Алматы, сообщает Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«22 ноября 2019 года на объекте «Халык арена» проходят плановые антитеррористические учения. Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В штабе проинформировали, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения, в связи с чем призвали граждан «с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений».

«Кроме того, следует отметить, что, согласно статье 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность», — добавили в штабе.