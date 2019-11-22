Во взломе сигнализаций чужих авто сканерами подозревают двоих задержанных в Алматы

Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Во взломе сигнализаций чужих автомобилей сканерами подозревают двоих задержанных в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«37-летних любителей легкой наживы задержали в Ауэзовском районе. Им удалось совершить на этом участке две кражи: в одном случае добычей злоумышленников стал ноутбук, в другом – дорогой сотовый телефон. Каждое из этих преступлений подозреваемые совершали с помощью специального технического устройства: за несколько секунд они сканером произвели взлом автосигнализации и вскрыли чужие авто», — сообщил в пятницу начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.

По его словам, изъятое устройство – «разновидность приспособлений, используемых ныне автоворами и угонщиками».

«Материальный ущерб потерпевшим по двум вышеуказанным эпизодам составляет Т225 тыс. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 (кража) УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Так называемый сканер изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Сколько раз таким образом эти фигуранты совершали преступления – покажет дальнейшее следствие. Не исключен серийный характер их преступного промысла», — добавил Зиадин.