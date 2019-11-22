Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т385,3, а продают по Т386,9.

В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т385,6, а продажи – Т387,2.

В Шымкенте в обменниках $1 покупают в среднем по Т386,1, а продают по Т387,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т386,44.