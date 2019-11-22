Долги казахстанцев на 1 октября достигли Т7 трлн

Алматы. 22 ноября. КазТАГ — Долги казахстанцев по итогам III квартала достигли Т7 трлн и выросли против II квартала на Т500 млрд, или на 7,4%, сообщает пресс-служба ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ).

«По итогам III квартала 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц достигла уровня Т7 трлн, увеличившись относительно предыдущего квартала на 7,4%, что составляет более Т500 млрд», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По данным бюро, с начала года рынок вырос на 16%, число кредитных контрактов превысило 13 млн.

На 1 октября, как отмечает ПКБ, доля потребительских кредитов без залогов составила 53,2% в структуре портфеля, доля ипотечных кредитов – 26,3%, доля залоговых потребительских кредитов снизилась до 10,3% (с 11,3%), доля автокредитов – 7,4%, кредитных карт – 2,8%.

В январе-сентябре доля банков в общих объемах выдач, по данным ПКБ, составила более 95%, остальные 5% – доля МФО, компаний онлайн-кредитования и прочих.