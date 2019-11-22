О необходимости установить прямое авиасообщение между Цюрихом и Нур-Султаном заявил Маурер

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ — О необходимости установить прямое авиасообщение между Цюрихом и Нур-Султаном заявил президент Швейцарии Ули Маурер, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нам необходимо установить прямое авиасообщение между Цюрихом и Нур-Султаном, потому что это будет способствовать сближению людей, их знакомству друг с другом. И в этом заключается основной смысл нашего сотрудничества», — цитирует Акорда Маурера с совместного брифинга для СМИ в пятницу.

Также президент Швейцарии обратил внимание на важное геостратегическое расположение Казахстана, акцентировав внимание на роли страны в реализации инициативы «Один пояс, один путь». По его мнению, Казахстан и впредь будет являться мостом, соединяющим Азию и Европу.

В свою очередь Токаев заявил, что в политическом плане Казахстан рассматривает Швейцарию в качестве важного партнера в Европе. По его словам, страны разделяют общие позиции в вопросах региональной и глобальной повестки дня, в том числе по урегулированию конфликта в Сирии.

«Как известно, Казахстан предоставляет площадку для проведения Астанинского процесса по Сирии, который, кстати говоря, дополняет Женевский процесс», — заметил глава государства.

Президент Казахстана назвал главным элементом казахстанско-швейцарского партнерства экономическую составляющую.

«Уже сегодня Швейцарская Конфедерация является третьим по величине инвестором в нашу экономику и входит в первую десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана. За 15 лет объем швейцарских инвестиций превысил $24 млрд. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года превысил $3 млрд», — отметил Токаев.

Он сообщил, что в ходе переговоров стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать работу по диверсификации структуры товарооборота в пользу расширения несырьевого компонента и инвестиционного сотрудничества.

«Нам нужны новые высокотехнологичные «якорные проекты». В Казахстане имеется большой спрос на создание инновационных производств, реализацию проектов в области высоких технологий, энергетики, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики», — сказал глава государства.

Также он указал на перспективность ряда совместных проектов, в частности, в сфере машиностроения, химической, пищевой промышленности, транспорта и логистики, туризма и охраны окружающей среды.