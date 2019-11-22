Единовременную выплату участникам декабрьских событий 1986 года увеличили втрое в Алматы

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Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов/Мадина Алимханова. Единовременную выплату участникам декабрьских событий 1986 года увеличили втрое в Алматы, сообщил руководитель аппарата маслихата Алматы Максат Рахметов.

«На этой внеочередной сессии маслихата депутаты предложили обсудить вопрос повышения единовременной выплаты участникам декабрьских событий 1986 года. Что и было сделано. Если в прошлом году они получили по Т50 тыс., то к Дню Независимости Республики Казахстан (в 2019 году – КазТАГ) они получат по Т150 тыс.», — сказал Рахметов корреспонденту МИА КазТАГ в пятницу по телефону.

При этом он сообщил, что очередная сессия маслихата Алматы с участием акима города Сагинтаева состоится в период с 9 по 12 декабря.

Отметим, что многие журналисты, в том числе и МИА КазТАГ, не смогли попасть на заседание маслихата. Для освещения мероприятия допустили только три государственных СМИ, освещающих деятельность горакимата и маслихата.

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