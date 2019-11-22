Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ — Почти 210 казахстанских студентов вернулись из Гонконга из-за протестов, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Генеральное консульство совместно с ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге связалось со всеми казахстанскими студентами и рекомендовало всем покинуть территорию города. На сегодняшний день из Гонконга уехали 208 наших студентов. В ближайшее время покинут территорию города еще 14 студентов. Некоторые наши студенты уезжают из Гонконга, не уведомляя казахстанских дипломатов», — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в пятницу.

Он напомнил, что в Гонконге чрезвычайного положения не вводили.

«Мы рекомендуем вернуться в Казахстан только лишь нашим студентам, так как университеты приостановили занятия до начала следующего семестра – до января 2020 года. Это всего лишь рекомендация, заставить кого-то покинуть город мы не можем. Со всеми оставшимися студентами дипломаты поддерживают связь, и, в случае чего, готовы всегда оказать им помощь», — пояснил официальный представитель МИД.

По его словам, на консульском учете состоит 195 казахстанских студентов, но на связь со внешнеполитическим ведомством вышли около 250 студентов.

«Мы им всем помогаем, оказываем консультационную помощь, при необходимости сопровождаем в аэропорт. Часть из обучающихся выразила пожелание остаться в Гонконге, так как чувствуют себя в безопасности», — резюмировал Смадияров.