Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. «Изобличения» в терминологии казахстанских антикоррупционеров некорректны – депутат, уверена депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Если с точки зрения презумпции невиновности, то, конечно же, это (термин «изобличение»- КазТАГ) не корректно. И когда наш орган по противодействию коррупции говорит о добропорядочности, то мы, безусловно, должны верить в добропорядочность», — сказала Смирнова в пятницу в Нур-Султане в кулуарах научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Казахстане и защита гражданских свобод», отвечая на вопрос корреспондента агентства: «Корректно ли использование термина «изобличен» со стороны сотрудников антикоррупционной службы?»

Мажилисвумен считет, что об «изоблечениях» не нужно говорить в СМИ, «до тех пор, пока не будет доказана вина».

«Потому что вот эта информация, которая поступает, уже заранее делает человека преступником еще без доказательства вины. Это касается любого правоохранительного органа, не только конкретного случая, о котором вы сказали. Поэтому, когда будет доказана вина, тогда уже можно о чем-то говорить. А когда не доказана вина, может быть все совершенно иначе. И тогда понесет ответственность тот, кто сказал те вещи, которые не соответствуют действительности», — добавила депутат.

Также парламентарий считает, что орган следствия может сообщать о расследовании определенного уголовного дела, «но не называть человека, который оказался под следствием, сразу же мошенником, то есть вешать какие-то ярлыки».

«Да, ведется уголовное дело, да, расследуется какой-то процесс». Может, не надо называть фамилию. Надо смотреть, что есть в мировой практике. А когда человека уже обвинили, когда назвали его мошенником или вором, он потом говорит: «Я таким не являюсь». Он потом даже докажет, что это не так. Но в умах, в сознании, в воспоминаниях он остается с таким ярлыком. И достаточно потом ему с этим жить. И потом идет давление и на суд, и на восприятие», — резюмировала Смирнова.

Напомним, 31 октября во время заседания коллегии агентства по противодействию коррупции его руководитель Алик Шпекбаев несколько раз применил термин «изобличен» в том числе по отношению к лицам, а отношении которых не вынесен обвинительный приговор. Этот же термин нередко используется сотрудниками антикоррупционной службы на пресс-конференциях и в пресс-релизах.

«В этом году с учетом активной позиции руководства Верховного суда в вопросах очищения судейского корпуса, мы совместными силами изобличили пятерых служителей Фемиды», — заявил, например, Шпекбаев на заседании коллегии.