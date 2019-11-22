Осужденный в Казахстане за создание ОПГ экс-депутат Жогорку Кенеша этапирован в Кыргызстан

Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Осужденный в Казахстане за создание организованной преступной группы (ОПГ) бывший депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу этапирован в Кыргызстан, передает корреспондент агентства.

«Да, Дамирбек Асылбек уулу действительно этапирован из Казахстана», — подтвердил в пятницу корреспонденту МИА КазТАГ источник в правоохранительных органах Кыргызстана.

В апреле 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал Дамирбека Асылбек уулу виновным в создании и руководстве транснациональной организованной группой, а также экономической контрабанде. По совокупности правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим экс-депутат был приговорен к 10 годам лишения свободы с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет

После передачи в кыргызскую юрисдикцию в отношении лидера ОПГ начало действовать законодательство Кыргызстана. Отметим, что уровень гуманизации в законодательстве соседней республики значительно выше, чем в Казахстане и у осужденных в Кыргызстане больше шансов попасть под амнистию, о чем свидетельствуют регулярные освобождения заключенных, осужденных по резонансным делам.

Напомним, 15-16 февраля 2018 года казахстанскими силовиками для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, занимающимся контрабандой на приграничных территориях Казахстана, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. В результате было задержано 29 человек. Как выяснилось в суде, участники ОПГ под руководством Дамирбека Асылбек уулу на территории Кыргызстана и Казахстана совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.