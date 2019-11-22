«Политическая модернизация нужна, и Президент на это настроен, но не надо гнать лошадей». «С прошлого года доверие казахстанцев ко всем без исключения институтам значительно снизилось». «Доллару не позволят вырасти до психологического рубежа в 400 тенге»

SPUTNIKNEWS.KZ. «В Казахстане предлагают провести референдум по изменению закона о выборах» — Референдум по вопросам изменений закона о политических партиях и выборного законодательства страны предложили провести в Казахстане, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Инициативная группа обратилась в центральный избирательный комитет. Вопросы, предлагаемые на референдум: «Изменить Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», в том числе с введением системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой?»; «Изменить закон Республики Казахстан «О политических партиях», в том числе с уменьшением количества членов партии при ее государственной регистрации с сорока до одной тысячи человек?«.
TENGRINEWS.KZ. «Ертысбаев высказался об идее провести референдум» — Политический деятель, бывший посол Казахстана в Беларуси Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ высказался об идее провести в Казахстане референдум по изменению Конституционного закона о выборах и закона «О политических партиях» — «Сомневаюсь, что власть пойдет на изменение пропорциональной системы выборов (по партийным спискам) на мажоритарно-пропорциональную. Снижение численности партии с 40 000 до 1000 тоже в высшей степени сомнительно: вместо политического плюрализма мы получим анархию и охлократию. Политическая модернизация нужна, и Президент на это настроен, но не надо гнать лошадей: вспомните распад Союза 30 лет назад».
KZ.MEDIA. «К кому в Казахстане у людей нет доверия?» — На втором форуме стратегических инициатив, организованном консалтинговой компанией Center for Strategic Initiatives (CSI) и проходившем 20 ноября в Нур-Султане, были представлены результаты опроса о доверии институтам власти. Выводы настораживающие – с прошлого года доверие казахстанцев ко всем без исключения институтам значительно снизилось. Опрос проводился анонимно. В нем приняли участие более 3000 человек. Недоверие президенту выразили 39,2% опрощенных респондентов. Между тем, в прошлом году аналогичный опрос дал цифру недоверяющих в 12,2%. То есть за год недоверие к президенту выросло более чем в три раза! Аналогичная картина просматривается по всем институтам власти, включенных в опрос. А больше всего казахстанцы не доверяют МВД — 68,4%, судам — 67,6% и прокуратуре — 66,2%.
EXCLUSIVE.KZ. «От патриотизма до регионального сепаратизма» — Последняя часть исповеди Турарбека КУСАИНОВА проливает свет на таинственные события 2013 года, когда на западе страны была предпринята попытка сепаратизма, а также рассказывает о том, почему автор разочаровался в национал-патриотах.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Непопулярные меры для агробонз» — Сапархан ОМАРОВ дальше других продвинулся в вопросе изъятия земель у латифундистов и начал прорабатывать сложный вопрос насыщения внутреннего рынка сельхозтехникой. Критика главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА, связанная с медленными темпами обновления парка сельхозтехники (в том числе отечественного производства), а также саботированием президентских инициатив об изъятии полей и пастбищ у казахстанских латифундистов, которые не используют их должным образом, высказанная им на минувшей неделе в Кокшетау, безусловно, справедлива.
PLATON.ASIA. «Экология как разменная монета» — Таким образом, в ряде регионов страны наблюдается сложная экологическая ситуация, способствующая развитию опасных заболеваний, сокращению продолжительности жизни жителей. И это сопровождается слабым контролем за соблюдением природоохранных норм, мониторингом за выбросами в атмосферу. Проблема усугубляется тем, что власти почти не оказывают помощи жителям, живущим в районах загрязнения. Вообще, политики, наша элита в последнее время активно эксплуатируют экологические проблемы, чтобы «пудрить мозги» людям, электорату. Оно и понятно – за счет эксплуатации экологической тематики можно делать хороший бизнес, облагая других предпринимателей разными экологическими, утилизационными сборами. Или выбивая из них отступные, шантажируя их обвинениями в ущербе окружающей среде. А сама экологическая ситуация, ее влияние на здоровье людей мало кого заботит, если это непосредственно не приносит «хорошее бабло»…
365INFO.KZ. «Доллару не позволят вырасти до психологического рубежа в 400 тенге» — Правда, держать будут только до Нового года. Потом могут и отпустить. Хотя предпосылок для обрушения нашей валюты нет, ползучая девальвация присутствует. Однако часть экспертов считает, что даже ее притормаживают искусственно. Якобы стоит задача не дать добраться до рубежа в 400 до Нового года. Хотя даже в этом случае рост составит менее 10% от нынешнего курса.
«Волонтеры в полиции опасны для общества» — Адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ раскритиковал идею МВД о привлечении добровольцев к охране общественного порядка. Юрист уверен, что такая практика незаконна и даже потенциально опасна для общества.
FORBES.KZ. «Зачем «Эйр Астане» самолёт со скандальной репутацией?» — 19 ноября 2019 национальный перевозчик Казахстана, «Эйр Астана», не просто удивил, а, можно сказать, шокировал общественность. В тот день руководство авиакомпании прямо с полей проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах авиасалона Dubai Airshow 2019 объявило: «Эйр Астана» намерена разместить заказ на 30 самолётов Boeing 737 MAX 8. Новость была растиражирована огромным количеством казахстанских и мировых СМИ. А в адрес перевозчика тут же посыпался град критики. И неудивительно: авиакомпания сделала выбор в пользу новинки, которая успела унести жизни 345 человек и которая запрещена к эксплуатации во всем мире с весны 2019, в том числе и в Казахстане. 20 ноября министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут АТАМКУЛОВ подтвердил: окончательное решение о покупке Boeing 737 MAX еще не принято, есть пока только договор о намерениях.
«Топ-10 самых значимых моментов стратегии «Алматы-2050»» — Аким Алматы предложил горожанам вместе обсудить стратегию развития южной столицы. Что мы будем обсуждать? В четверг, 21 ноября, аким южной столицы Бакытжан САГИНТАЕВ вынес на публичное обсуждение стратегию развития Алматы до 2050 года, о чём сообщил на своей странице в Facebook. «Прошу не только алматинцев, но и всех, кому небезразлична судьба нашего любимого города, высказать свое конструктивное мнение по проекту главного документа города», — отметил аким, назвав адрес сайта almaty-2050.kz. Для удобства тех, кто пожелает откликнуться на призыв акима, мы разбили главные, на наш взгляд, аспекты стратегии по пунктам.
INFORMBURO.KZ. «Нужна ли алматинцам Белка? Почему скульптура на Атакенте больше чем арт-объект» — 8 ноября руководитель управления культуры города Алматы Эрнар КУРМАШЕВ заявил, что алматинскую Белку возле «Атакента» и другие неэстетично выглядящие арт-объекты демонтируют по поручению акима САГИНТАЕВА. Но уже через два дня он изменил свою позицию и сказал, что, если до декабрьских праздников Белку приведут в порядок, убирать её не будут. Белка возле «Атакента» стала чем-то большим чем арт-объект. Она как огромный, осязаемый тригер, который заставляет горожан, чиновников и общественников спорить об урбанистике, современном искусстве и культурных стереотипах нашего общества.
KURSIV.KZ. «Какое будущее ждет непрофессиональных инвесторов в Казахстане» — Какова роль розничных игроков в развитии отечественного фондового рынка? Что препятствует их более активному вовлечению в торговлю бумагами? С какими проблемами сталкиваются миноритарные акционеры? Ответы на эти вопросы искали гости алматинской финансовой конференции в рамках специальной панельной дискуссии.
CARAVAN.KZ. «Обвинили врачей в халатности: пятилетняя девочка скончалась от ОРВИ» — Родители пятилетней Инкар А., скончавшейся от… ОРВИ, обвинили врачей в преступной халатности. Они считают, что люди в белых халатах футболили их из одного медучреждения в другое, вместо того чтобы оперативно установить диагноз и начать лечение.
AZATTYQ.ORG. «Почему пострадавшие от ядерных испытаний не могут получить обещанных льгот?» — 68 процентов населения, пострадавшего от взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне, не получают экологических надбавок. Об этом говорят результаты исследования социологов из Восточно-Казахстанской области. Между тем в правительстве говорят, что выплаты должны быть «на достойном уровне». Проблема — есть, решения — пока нет.
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