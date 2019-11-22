«Политическая модернизация нужна, и Президент на это настроен, но не надо гнать лошадей». «С прошлого года доверие казахстанцев ко всем без исключения институтам значительно снизилось». «Доллару не позволят вырасти до психологического рубежа в 400 тенге»

Сетевой Казахстан 22 ноября 2019г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «В Казахстане предлагают провести референдум по изменению закона о выборах» — Референдум по вопросам изменений закона о политических партиях и выборного законодательства страны предложили провести в Казахстане, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Инициативная группа обратилась в центральный избирательный комитет. Вопросы, предлагаемые на референдум: «Изменить Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», в том числе с введением системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой?»; «Изменить закон Республики Казахстан «О политических партиях», в том числе с уменьшением количества членов партии при ее государственной регистрации с сорока до одной тысячи человек?«.

TENGRINEWS . KZ . «Ертысбаев высказался об идее провести референдум» — Политический деятель, бывший посол Казахстана в Беларуси Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ высказался об идее провести в Казахстане референдум по изменению Конституционного закона о выборах и закона «О политических партиях» — «Сомневаюсь, что власть пойдет на изменение пропорциональной системы выборов (по партийным спискам) на мажоритарно-пропорциональную. Снижение численности партии с 40 000 до 1000 тоже в высшей степени сомнительно: вместо политического плюрализма мы получим анархию и охлократию. Политическая модернизация нужна, и Президент на это настроен, но не надо гнать лошадей: вспомните распад Союза 30 лет назад».

KZ . MEDIA . «К кому в Казахстане у людей нет доверия?» — На втором форуме стратегических инициатив, организованном консалтинговой компанией Center for Strategic Initiatives (CSI) и проходившем 20 ноября в Нур-Султане, были представлены результаты опроса о доверии институтам власти. Выводы настораживающие – с прошлого года доверие казахстанцев ко всем без исключения институтам значительно снизилось. Опрос проводился анонимно. В нем приняли участие более 3000 человек. Недоверие президенту выразили 39,2% опрощенных респондентов. Между тем, в прошлом году аналогичный опрос дал цифру недоверяющих в 12,2%. То есть за год недоверие к президенту выросло более чем в три раза! Аналогичная картина просматривается по всем институтам власти, включенных в опрос. А больше всего казахстанцы не доверяют МВД — 68,4%, судам — 67,6% и прокуратуре — 66,2%.

EXCLUSIVE . KZ . «От патриотизма до регионального сепаратизма» — Последняя часть исповеди Турарбека КУСАИНОВА проливает свет на таинственные события 2013 года, когда на западе страны была предпринята попытка сепаратизма, а также рассказывает о том, почему автор разочаровался в национал-патриотах.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Непопулярные меры для агробонз» — Сапархан ОМАРОВ дальше других продвинулся в вопросе изъятия земель у латифундистов и начал прорабатывать сложный вопрос насыщения внутреннего рынка сельхозтехникой. Критика главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА, связанная с медленными темпами обновления парка сельхозтехники (в том числе отечественного производства), а также саботированием президентских инициатив об изъятии полей и пастбищ у казахстанских латифундистов, которые не используют их должным образом, высказанная им на минувшей неделе в Кокшетау, безусловно, справедлива.

PLATON . ASIA . «Экология как разменная монета» — Таким образом, в ряде регионов страны наблюдается сложная экологическая ситуация, способствующая развитию опасных заболеваний, сокращению продолжительности жизни жителей. И это сопровождается слабым контролем за соблюдением природоохранных норм, мониторингом за выбросами в атмосферу. Проблема усугубляется тем, что власти почти не оказывают помощи жителям, живущим в районах загрязнения. Вообще, политики, наша элита в последнее время активно эксплуатируют экологические проблемы, чтобы «пудрить мозги» людям, электорату. Оно и понятно – за счет эксплуатации экологической тематики можно делать хороший бизнес, облагая других предпринимателей разными экологическими, утилизационными сборами. Или выбивая из них отступные, шантажируя их обвинениями в ущербе окружающей среде. А сама экологическая ситуация, ее влияние на здоровье людей мало кого заботит, если это непосредственно не приносит «хорошее бабло»…

365 INFO . KZ . «Доллару не позволят вырасти до психологического рубежа в 400 тенге» — Правда, держать будут только до Нового года. Потом могут и отпустить. Хотя предпосылок для обрушения нашей валюты нет, ползучая девальвация присутствует. Однако часть экспертов считает, что даже ее притормаживают искусственно. Якобы стоит задача не дать добраться до рубежа в 400 до Нового года. Хотя даже в этом случае рост составит менее 10% от нынешнего курса.

«Волонтеры в полиции опасны для общества» — Адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ раскритиковал идею МВД о привлечении добровольцев к охране общественного порядка. Юрист уверен, что такая практика незаконна и даже потенциально опасна для общества.

FORBES . KZ . «Зачем «Эйр Астане» самолёт со скандальной репутацией?» — 19 ноября 2019 национальный перевозчик Казахстана, «Эйр Астана», не просто удивил, а, можно сказать, шокировал общественность. В тот день руководство авиакомпании прямо с полей проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах авиасалона Dubai Airshow 2019 объявило: «Эйр Астана» намерена разместить заказ на 30 самолётов Boeing 737 MAX 8. Новость была растиражирована огромным количеством казахстанских и мировых СМИ. А в адрес перевозчика тут же посыпался град критики. И неудивительно: авиакомпания сделала выбор в пользу новинки, которая успела унести жизни 345 человек и которая запрещена к эксплуатации во всем мире с весны 2019, в том числе и в Казахстане. 20 ноября министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут АТАМКУЛОВ подтвердил: окончательное решение о покупке Boeing 737 MAX еще не принято, есть пока только договор о намерениях.

«Топ-10 самых значимых моментов стратегии «Алматы-2050»» — Аким Алматы предложил горожанам вместе обсудить стратегию развития южной столицы. Что мы будем обсуждать? В четверг, 21 ноября, аким южной столицы Бакытжан САГИНТАЕВ вынес на публичное обсуждение стратегию развития Алматы до 2050 года, о чём сообщил на своей странице в Facebook. «Прошу не только алматинцев, но и всех, кому небезразлична судьба нашего любимого города, высказать свое конструктивное мнение по проекту главного документа города», — отметил аким, назвав адрес сайта almaty-2050.kz. Для удобства тех, кто пожелает откликнуться на призыв акима, мы разбили главные, на наш взгляд, аспекты стратегии по пунктам.

INFORMBURO . KZ . «Нужна ли алматинцам Белка? Почему скульптура на Атакенте больше чем арт-объект» — 8 ноября руководитель управления культуры города Алматы Эрнар КУРМАШЕВ заявил, что алматинскую Белку возле «Атакента» и другие неэстетично выглядящие арт-объекты демонтируют по поручению акима САГИНТАЕВА. Но уже через два дня он изменил свою позицию и сказал, что, если до декабрьских праздников Белку приведут в порядок, убирать её не будут. Белка возле «Атакента» стала чем-то большим чем арт-объект. Она как огромный, осязаемый тригер, который заставляет горожан, чиновников и общественников спорить об урбанистике, современном искусстве и культурных стереотипах нашего общества.

KURSIV . KZ . «Какое будущее ждет непрофессиональных инвесторов в Казахстане» — Какова роль розничных игроков в развитии отечественного фондового рынка? Что препятствует их более активному вовлечению в торговлю бумагами? С какими проблемами сталкиваются миноритарные акционеры? Ответы на эти вопросы искали гости алматинской финансовой конференции в рамках специальной панельной дискуссии.

CARAVAN . KZ . «Обвинили врачей в халатности: пятилетняя девочка скончалась от ОРВИ» — Родители пятилетней Инкар А., скончавшейся от… ОРВИ, обвинили врачей в преступной халатности. Они считают, что люди в белых халатах футболили их из одного медучреждения в другое, вместо того чтобы оперативно установить диагноз и начать лечение.

AZATTYQ . ORG . «Почему пострадавшие от ядерных испытаний не могут получить обещанных льгот?» — 68 процентов населения, пострадавшего от взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне, не получают экологических надбавок. Об этом говорят результаты исследования социологов из Восточно-Казахстанской области. Между тем в правительстве говорят, что выплаты должны быть «на достойном уровне». Проблема — есть, решения — пока нет.

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