Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Казахстане не всегда соблюдается презумпция невиновности, что нетрудно увидеть, заявила эксперт общественно объединения «Қадір-қасиет» Анара Ибраева.

«Cегодня в Казахстане не всегда соблюдается презумпция невиновности. Это нетрудно увидеть в многочисленных процедурах, когда не только суд, но и иные должностные лица могут обращаться с человеком как с правонарушителем и признать таковым. Когда суд ставит возможность условно-досрочного освобождения в зависимость от признания вины осужденным», — сказала Ибраева в пятницу на открытии научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Казахстане и защита гражданских свобод» в Нур-Султане.

В конференции принимают участие адвокаты, судьи, ученые, а также эксперты из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

«Когда административный арест исполняется по не вступившему в законную силу постановлению суда, и тогда смысл подачи апелляционной жалобы попросту утрачивается, если она не подана немедленно после оглашения судебного акта. Нарушение принципа согласно КоАП РК влечет недействительность производства и отмену решений или признание не имеющими доказательственной силы собранных материалов, и в этом значение презумпции», — отметила эксперт.

Также Ибраева приводит пример с таким процессуальным соглашением, как сделка о признании вины – по ее словам, вопрос о признании вины должен ставиться в самом начале судебного разбирательства, и без принуждения. На деле получается, считает она, человек вынужден в обмен на свободу согласиться с условиями стороны обвинения ради меньшего наказания, порой за то, чего не совершал.

«Что еще важно? Многое, если не все. Право обвиняемого участвовать в слушании, чтобы защитить себя лично, иметь доступ к свидетелям, бесплатную помощь переводчика – это не абсолютное право, и необходимо находить «разумный баланс» с общественным интересом и особенно интересами правосудия. Поэтому сегодня мы лишь сказали: «А», но еще много букв в этом алфавите», — резюмирует Ибраева.

Напомним, 2 сентября в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что «принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в должном объеме».

«Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике», — сказал тогда Токаев.