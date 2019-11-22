Поправки об агентстве по усыновлению РК нужно рассматривать в другой рабочей группе

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Поправки об агентстве по усыновлению нужно рассматривать в другой рабочей группе мажилиса, заявила депутат нижней палаты парламента РК Ирина Смирнова.

«И тогда тот законопроект (о создании агентства по усыновлению – КазТАГ) должен был министерством образования (и науки – КазТАГ), если он так нужен – наверное, он нужен, наверное, он важен – но надо было подать параллельно еще один законопроект по этому вопросу. Другая бы рабочая группа рассматривала. Мы по два раза в день сейчас встречаемся, чтобы рассматривать проект закона «О статусе педагога», — сообщила Смирнова в пятницу в кулуарах научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Казахстане и защита гражданских свобод».

Она отметила, что «момент презумпции невиновности должен быть везде».

«Когда обвиняют депутатов, и говорят, вот, депутаты не хотят агентство по усыновлению (…). Причем тут «депутаты хотят или не хотят»? Есть же какие-то определенные процедуры. И сейчас рассматривается проект закона «О статусе педагога». И вот в этот закон, в законопроект, который очень нужен, который тоже очень достаточно сложно проходит (в мажилисе – КазТАГ), потому что там нужно вносить финансовую поддержку этому законопроекту очень большую. Там уже Т5 трлн выделяется, чтоб поддержать учителей. Все это доказывается и так далее. И вот в этот законопроект министерство образования, как правительственный орган, вносит еще порядка семи направлений, которые вообще не касаются этого закона», — объяснила мажилисвумен невозможность рассмотрения поправок о создании агентства об усыновлении в законопроекте «О статусе педагога».

По ее словам, МОН РК внес вместе с основным законопроектом, кроме вопросов о новом агентстве вопросы детей, привезенных из Сирии, «вопросы высшего образования, вопросы студенческих общежитий».

«И мы – вот я член рабочей группы – и мы говорим: «У нас очень короткое время на рассмотрение этого законопроекта. До 1 января желательно (успеть одобрить законопроект – КазТАГ), потому что учителя тогда получат повышенную заработную плату или нет, зависит от прохождения данного законопроекта. И когда мы стали (его – КазТАГ) рассматривать, мы сказали: «Дайте мы сначала рассмотрим этот законопроект «О статусе учителя». Потому что есть концепция закона. Какая концепция определена? Это вопрос снижения нагрузки учителей и учеников. Подходит это туда вопрос или нет? Вы сами логически подумайте. Нет, он не подходит», — резюмировала Смирнова.

Напомним, 19 ноября уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщила, что депутаты мажилиса пытаются убрать из обсуждения законы по защите детей-сирот.

21 ноября директор фонда «Ана үйі» Балия Акимбекова сообщила, что власти пообещали, что законодательные поправки о создании агентства по усыновлению будут приняты до конца года.

«Вчера мы были в Акорде, нас заверили, что власти прислушиваются к гражданскому обществу. Помимо Калетаева (Дархана, первого заместителя руководителя администрации президента РК – КазТАГ) на встрече были представители парламента, администрации президента. В принципе, все вопросы урегулированы. (…) Нам обещали, что поправки будут приняты в этом году – до конца декабря», — сообщила Акимбекова в четверг в кулуарах пресс-конференции в Нур-Султане.