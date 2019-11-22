Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Развитие Алматы до 2050 года может привести к переносу аэропорта, сообщил управляющий директор АО «Центр развития города Алматы» Айдос Жексенбай.

«В рамках разработки стратегии развития «Алматы-2050» консультанты международной компании Hutch выделили шесть зон, подходящих для массовой застройки. В частности, где-то они предлагают вынести за черту города промышленные предприятия, где-то – снести старую одноэтажную застройку, что-то еще, вплоть до участка, занимаемого аэропортом», — сказал Жексенбай на пресс-конференции в пятницу.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что сейчас же будет принято решение переносить аэропорт.

«Надо четко понимать, что это не планируется, это консультанты предлагают, в долгосрочной перспективе, где-то к 2040 году. Сейчас большую территорию занимает взлетно-посадочная полоса, но они предлагают на этой территории сделать хорошую застройку – офисные, жилые здания, а аэропорт вынести за город», — уточнил глава АО.

Также он добавил, что вопросы с переносом алматинского аэропорта обсуждается давно и внутри Казахстана.

«Были же планы разместить аэропорт в районе поселка Жетыген, но детальной проработки еще нет. Предложение по аэропорту включено в проект стратегии «Алматы-2050», посмотрим, какие будут комментарии и предложения», — добавил Жексенбай.

Вместе с этим он сказал, что проектом стратегии «Алматы-2050» предусмотрено развитие так называемого downtown (от англ. «нижний город» – КазТАГ) Алматы.

«При анализе было установлено, что верхняя часть города – до пр. Райымбека развита лучше, чем нижняя. Получается, существует «две Алматы», и одна отстает от другой. Соответственно, предложение консультантов и заключается в уделении большего внимания, фокусировке на развитии нижней части города. По карте наш downtown, как назвали его консультанты на западный манер, – это территория от вокзала «Алматы-2» и севернее», — добавил Жексенбай.

Впрочем, это, по его словам, заявляет и аким Алматы Бахытжан Сагинтаев.

«Город без окраин – это основной мотив его действий. Все это требует детальной проработки в рамках корректировки генерального плана, которая будет делаться в следующем году. И там уже будет более подробно все просчитано, установлены сроки, когда какая зона будет развиваться», — заключил Жексенбай.

В свою очередь руководитель управления стратегии и бюджета Алматы Нуртас Каиров добавил, что стратегия развития «Алматы-2050 – это глобальный, верхнеуровневый документ, определяющий вектор развития города.

«Для конкретных шагов, рассчитанных на меньшие сроки, есть другие документы, которые будут реализовываться в рамках стратегии. В частности, это комплексный план развития «Новый Алматы» и программа развития территорий на 2021-2025 годы – в них пошагово расписаны планы, будут закладываться средства. Предварительно могу сказать, что по комплексному плану развития города на 2020-2024 годы предусмотрено Т800 млрд», — уточнил глава управления.

Как сообщалось ранее, в рамках стратегии развития «Алматы-2050» ставится цель, что Алматы станет мировым городом, находящимся на стыке культур и цивилизаций, огромным региональным мегаполисом, входящим в 100 лучших городом мира по различным рейтингам. Сегодня в рейтинге качества жизни в городах, составляемом консалтинговой компанией Mercer, Алматы занимает 177 место. В рейтинге участвует 231 город мира. По данным Mercer-2019, лучшим городом признан Вена (Австрия), худшим – Багдад (Ирак).