Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в стратегических командно-штабных учениях, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня под руководством президента РК – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева в министерстве обороны проведены стратегические командно-штабные учения с первыми руководителями государственных органов. Главе государства доложили об основных этапах и задачах учений, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия в обеспечении военной безопасности и обороны РК с учетом современных вызовов», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что в ходе учений отработаны вопросы применения государственных мер военного и невоенного характера по устранению внешних угроз безопасности страны.

«Глава государства дал ряд поручений по совершенствованию нормативных правовых актов в области военной безопасности и введению в практику мероприятий по подготовке госорганов к решению задач обороны. По завершении учений Касым-Жомарт Токаев почтил память солдат и офицеров казахстанской армии, павших при исполнении воинского долга», — резюмируется в сообщении.