Треть переселенцев в СКО не имеют специальности

Петропавловск. 22 ноября. КазТАГ — Треть переселенцев в Северо-Казахстанскую область не имеют специальности, сообщил заместитель акима СКО Аскар Сакипкереев.

«Из числа трудоспособных граждан, прибывших в регион за 2018-2019 годы, 36% не имеют специальности, 38% – имеют средне-специальное образование, всего 26% имеют высшее образование, то есть только каждый четвертый может рассчитывать на работу учителя, врача, агронома – по специальностям, востребованным в сельской местности», — сообщил Сакипкереев на селекторном совещании по вопросам переселения с участием вице-министра РК Бердибека Сапарбаева в пятницу.

По его мнению, подбор квалифицированных трудоспособных граждан – одна из главных проблем программы переселения.

«В связи с этим предлагаем закрепить за регионами ответственность за подбор и обучение квалифицированных специалистов, согласно потребности рынка труда региона прибытия. Это проблема не только СКО, но и всех принимающих областей», — подчеркнул Сакипкереев.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов отметил, что в северных регионах республики и без того наблюдается снижение доли экономически активного населения и тенденция так называемого старения населения.

«Общий коэффициент естественного прироста населения в СКО составляет 1,14%, что более чем в 10 раз меньше республиканского показателя 14,63%. При сохранении этой тенденции к 2022 году в северных регионах страны прогнозируется уменьшение доли экономически активного населения с 59% до 50%, а доля экономически неактивного населения вырастет с 41% до 50%», — проинформировал министр.

Он отметил, что эти демографические тенденции создают миграционный дисбаланс по регионам.

«По прогнозным данным, к 2050 году численность населения страны составит более 24,5 млн человек, при этом население северных регионов может сократиться почти на 1 млн, а в южных регионах вырастет более чем на 5 млн человек. Плотность расселения в южных регионах будет практически в четыре раза превышать северные, и население четырех южных регионов, не считая Алматы, будет составлять почти 55% населения всей страны», — пояснил Нурымбетов.

Министр напомнил, что один из инструментов решения этой проблемы – механизм по повышению трудовой мобильности в рамках государственной программы «Енбек», которая направлена на стимулирование переезда трудоспособного населения в северные регионы с оказанием государственной поддержки.

«Сегодня регионы приема – Акмолинская, ВКО, СКО, Костанайская и Павлодарская области, со следующего года планируем включить и Карагандинскую. С 2017 года переселили по программе 5119 семей (18 378 человек), в том числе за 10 месяцев текущего года – 2266 семей (8168 человек). Более 3 тыс. семей – это переселенцы из трудоизбыточных регионов, 2082 семьи – оралманы, прибывшие из-за рубежа», — уточнил Нурымбетов.