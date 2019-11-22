Ситуацию в зоне ответственности ОДКБ обсудят главы государств организации в Бишкеке

Алматы. 22 ноября. КазТАГ — Ситуацию в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят главы государств организации в Бишкеке, сообщается на сайте ОДКБ.

«28 ноября в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана состоится сессия совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). СКБ пройдет в составе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены СКБ обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что 27 ноября запланировано совместное заседание совета министров иностранных дел (СМИД), совета министров обороны (СМО) и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) организации, в ходе которого предполагается обсудить около 20 вопросов, большинство их которых выносится на сессию СКБ.

«В ходе сессии планируется принятие заявления совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. С информацией о реализации решений сессии СКБ и уставных органов ОДКБ в межсессионный период также выступит исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков», — следует из сообщения.

Как ожидается, будет подписан план коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам.

«Он был разработан исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции. Документ согласован на майских заседаниях СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Бишкеке и выносится на рассмотрение СКБ», — напоминается в сообщении.

Вместе с тем в повестку дня СКБ включен проект решения СКБ ОДКБ, о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

Также планируется принятие решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о СКБ ОДКБ, а также в правила процедуры органов ОДКБ. На рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности, проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ.

Кроме того, будет рассмотрен и вынесен на подписание проект решения СКБ ОДКБ, который предусматривает внесение изменений в положение об операции постоянного действия государств-членов ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»).

На заседании СКБ ОДКБ также планируется утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. СКБ также рассмотрит бюджет организации на 2020 год. С учетом председательства РФ в ОДКБ в 2019-2020 годы ожидается, что Путин объявит приоритеты России в следующем межсессионном периоде.

«Всего в повестку дня заседания совета коллективной безопасности ОДКБ включено 17 вопросов», — резюмируется в сообщении.