Нур-Султан. 23 ноября. КазТАГ — Снег, туман и сильный ветер ожидаются на севере, юге и юго-востоке Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики будет находится под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно без осадков морозная погода, лишь через северные, южные и юго-восточные районы будут проходить атмосферные фронтальные разделы где сохраняется местами снег, метель, туман, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днем -10-12, ночью -17-19.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем около 0, ночью -6-8.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи снег, туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +2+4, ночью -1-3.

В Жамбылской области местами ожидается небольшой дождь со снегом, местами – туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Алматиинской области ночью в горах и предгорьях ожидается небольшой снег, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с. Днем -4+1.

В Костанайской области местами ожидаются небольшой снег, туман, гололед. Днем -5-10, ночью -10-15.

В Мангистауской области днем -2-7, ночью -8-13.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем 0-5 (на юге +5), ночью -11-16.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем -7-12 (на юге -3), ночью -14-19.

В Атырауской области днем -1-6, ночью -11-16.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 18 м/с. Днем -20-25, ночью -27-32.

В Западно-Казахстанской области днем -1-6, ночью -14-19.

В Туркестанской области днем в горах и предгорьях ожидается снег, ночью местами – снег. Днем +1+6, ночью 0-5 (на севере -14).

В Актюбинской области днем -5-10, ночью -13-18.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег. Днем -6-11, ночью -11-16.

В Акмолинской области местами ожидаются небольшой снег. Днем -10-15, ночью -17-22.

В Павлодарской области днем -11-16, ночью -19-24.

«В ближайшие трое суток на реках востока, севера и центра республики ожидается дальнейшее усиление ледообразования, на отдельных реках – зажоры льда и колебание уровня воды, возможен подъем уровня воды. На большинстве рек юго-востока республики будет наблюдаться усиление ледообразования», — предупредили синоптики.