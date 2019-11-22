Т761 млрд выплатил поставщикам бесплатных медуслуг в Казахстане ФСМС с начала 2019 года

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Т761 млрд выплатило поставщикам бесплатных медицинских услуг в Казахстане НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) с начала 2019 года, сообщает пресс-служба фонда.

«По состоянию на 15 ноября 2019 года, поставщикам фонда оплачено Т761 млрд или 81,06 % от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», — сообщил заместитель председателя правления фонда Ермек Примбетов.

Отмечается, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в 2019 году составляет Т938,9 млрд, что на 14% выше по сравнению с 2018 годом.

«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы с учетом уточнения, достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», — заверил Примбетов.

В 2019 году в рамках государственного заказа медицинскую помощь населению оказывают 1411 медицинских организаций, 724 из которых – частные, что составляет 51%.

«По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы. Кызылординская и Жамбылская области», — уточнили в фонде.

ФСМС с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных правительством Казахстана.