Суд в Туркестане не разрешил допросить свидетеля защиты журналиста Батырбекова

Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Суд в Туркестане не разрешил допросить свидетеля защиты журналиста Амангельды Батырбекова, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«22 ноября в 10.00 продолжилось рассмотрение дела Амангельды Батырбекова в апелляционной инстанции. Подсудимый ходатайствовал о том, чтобы опросить как свидетеля секретаря судебных заседаний первой инстанции. Цель такого допроса – доказать, что первые два заседания проходили без участия обвиняемого. Судебная коллегия Туркестанского областного суда в составе Талгата Онгарбаева, Аширбека Рахымбаева и председательствующего Таубая Кадырбаева отказала в удовлетворении ходатайства», — сообщили в фонде в пятницу.

Напомним, 23 сентября Сарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил Батырбекова к двум годам и трем месяцам заключения, признав его виновным в клевете и оскорблении. Основанием стала жалоба руководителя отдела образования Келесского района Бахтияра Абдиева, о котором Батырбеков опубликовал ряд критических постов на своей странице в Facebook.

27 сентября фонд «Әділ сөз», комментируя обвинительный приговор в отношении Батырбекова в Туркестанской области, сообщил, что Казахстан в очередной раз проигнорировал рекомендации ООН по декриминализации клеветы.

14 октября «Әділ сөз» сделал новое заявление в связи с приговором, в котором отметил, что лишение свободы Батырбекова за выражение своего мнения грубо нарушает обязательства страны, проистекающие из ратификации Казахстаном международного пакта о гражданских и политических правах.

22 октября одна из ведущих мировых журналистских правозащитных организаций «Репортеры без границ» (RSF) призвали власти Казахстана освободить Батырбекова и прекратить преследовать казахстанские СМИ.

«Этот суровый приговор был вынесен по окончании судебного разбирательства, в ходе которого было допущено множество процессуальных нарушений. Мы призываем судебные власти Казахстана рассмотреть апелляционную жалобу в другом регионе и принять решение, соответствующее международным стандартам свободы слова. И, наконец, казахстанские власти должны отменить уголовную ответственность за преступления, связанные с работой прессы, если они хотят, чтобы их слова о реформах были восприняты всерьез», — подчеркнул глава отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир.

Помимо RSF, 1 ноября члены всемирной сети за свободу выражения (IFEX) напомнили, что 7 ноября предстоит рассмотрение Универсального периодического обзора (УПО) Казахстана.

«Крайне важно, чтобы правительство Казахстана помнило о том, что подобное отношение к инакомыслящим не будет упущено из виду и не является приемлемым, что судебное преследование Батырбекова должно быть прекращено и что закон об уголовной ответственности за клевету должен быть отменен», — отметили тогда в IFEX.

Казахстан занимает 158-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы RSF за 2019 год.