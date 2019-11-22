Т824 млрд получил нацхолдинг «Байтерек» из госбюджета и Нацфонда в 2016-2019 годы

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Т824 млрд получило АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» из государственного бюджета и Национального фонда в 2016-2019 годы, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«В 2016-2019 годы АО «НУХ «Байтерек» из республиканского бюджета и Национального фонда РК выделено Т824 млрд, которые направлены на финансирование строительства арендного жилья, гарантирование долевых вкладов, поддержку отечественных экспортеров, казахстанских производителей̆ несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках, обеспечение сельских населенных пунктов широкополосным доступом к сети интернет, реализацию ГПИИР (Государственной программы индустриально-инновационного развития – КазТАГ) на 2015-2019 годы и государственной̆ программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», «Магистрального газопровода «Сары-Арка», кредитование многодетных, неполных и малообеспеченных семей̆ и другие проекты», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров НУХ с участием премьера Аскара Мамина в пятницу.

Отмечается, что на заседании были утверждены скорректированные план развития на 2017-2021 годы (в части 2019-2021 годов) и годовой бюджет холдинга «Байтерек» на 2019 год, отчет по рискам, отчет службы внутреннего аудита Холдинга за III квартал 2019 года, годовой бюджет и план работы совета директоров холдинга «Байтерек» на 2020 год.

«План развития АО «НУХ «Байтерек» был скорректирован для реализации программы АО «ЖССБК» «Свой дом», проектов в автомобильной промышленности и строительном секторе, модернизации транспортной и индустриальной инфраструктуры, финансирования обрабатывающей промышленности и другого», — сказано в сообщении.