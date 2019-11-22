80% всех подростков в мире ведут малоподвижный образ жизни – ВОЗ

Алматы. 22 ноября. КазТАГ – По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% всех подростков в мире ведут малоподвижный образ жизни, сообщает пресс-служба ООН.

«Четверо из пяти подростков в возрасте от 11 до 17 лет не следуют рекомендации ВОЗ: посвящать не менее 60 минут в день физической активности. Речь идет об играх, занятиях спортом, танцах, езде на велосипеде или просто пеших прогулках», — говорится в представленном в пятницу докладе ВОЗ.

Его авторы напоминают, что физическая активность имеет важнейшее значение для укрепления здоровья подростков.

«Она способствует улучшению состояния органов дыхания, сердечно-сосудистой, мышечной и костной систем, помогает поддержанию здорового веса, а также улучшению психосоциального состояния девочек и мальчиков. Однако многие современные дети ленятся, ведут пассивный образ жизни, предпочитая все свое свободное время проводить в интернете, а не стадионе или в спортивном зале», — уточнили в ВОЗ.

В организации отметили, что на сегодняшний день в целом около 80% всех девочек и юношей в возрасте до 17 лет посвящают физической активности менее 60 минут в день.

«Мы обнаружили, что в период с 2001 по 2016 год в этой возрастной группе улучшений в моделях активности не было. Речь идет всего об одном часе физической активности в их каждодневной жизни для поддержания здоровья. Этот час можно разбить на короткие отрезки времени – попрыгать пять минут, потанцевать 10 минут, поехать на велосипеде в школу или поиграть в баскетбол на школьной переменке. Даже такие небольшие усилия принесут огромную пользу здоровью», — сказала один из авторов доклада ВОЗ Линн Райли.

Согласно данным нового доклада ВОЗ, самые неспортивные мальчики в мире – на Филиппинах, где 93% подростков уделяют физической активности менее часа в день, а наименее физически активные девочки живут в Южной Корее, где малоподвижный образ жизни ведут 97% из них. Отмечается, что в среднем в мире девочки менее физически активны, чем мальчики.

«Отсутствие физической активности оборачивается полнотой и ожирением подростков, разного рода хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, диабетом и раком груди», — предупредили в ВОЗ.

Эксперты ВОЗ отметили, что занятия спортом улучшают психическое здоровье детей и помогают с учебой в школе, а также призвали родителей приучать детей к здоровому образу жизни с раннего возраста.