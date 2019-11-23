Нур-Султан. 23 ноября. КазТАГ — Имя легендарного «Кара майора» присвоено воинской части, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Приказом министра обороны РК от 4 сентября 2019 воинской части Вооружённых Сил Казахстана в Алматы присвоено имя полковника Бориса Керимбаева — легендарного «Кара майора». Таким образом увековечено имя казахского офицера, который является примером исполнения воинского долга, доблести и чести для военнослужащих разных поколений», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Борис Керимбаев, легендарный «Кара майор» скончался в Алматы в военном госпитале на 71 году жизни.

Б. Керимбаев был полковником в отставке Вооруженных сил Республики Казахстан, участником Афганской войны, ключевым участником противостояния советских войск и Ахмад Шах Масуда.

Согласно информации из открытых источников, 29 октября 1981 года 177-й отряд под командованием Керимбаева вошел в Афганистан и сосредоточился возле г. Меймене провинции Фарьяб. Сразу после ввода отряд приступил к боевым действиям против формирований моджахедов.

По итогам боев по разгрому крупных формирований афганских моджахедов в окрестностях Меймене, которыми командовал полевой командир по имени Мовлади-Кара, личный состав 177-й отряд дал прозвище своему командиру «Кара майор» за смуглое лицо. А воинское звание Керимбаева на тот момент было майор.