Алматы. 23 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Кадровые проблемы в медицине можно решить за два года, считает сотрудник медицинской компании «Сункар» Куаныш Керимкулов.

«Этой проблемы нет, это надуманная проблема. Дефицита кадров нет в Казахстане и, я думаю, по крайней мере, лет 15-20 не будет. Сейчас наоборот идет профицит кадров. А то, что врачи не хотят идти в поликлиники – это, скорее всего, отсутствие организационных способностей многих главных врачей. Они не могут мотивировать врачей, чтобы они работали у них, вот и все», — сказал Керимкулов агентству КазТАГ на Конгрессе гражданских инициатив Real Haq Alany в субботу.

По его мнению, проблема квалифицированности кадров также является организационной проблемой.

«Опять же, это организационные вопросы. Если правильно подбирать кадры, если у компании есть хороший аудит, есть хорошие супервайзеры, хорошее корпоративное управление, таких проблем не должно быть», — отметил он.

Как считает Керимкулов, кадровые вопросы в медицине можно решить за два года.

«Если внутри какой-то клиники, то это полгода. Если внутри региона – год. Если в масштабах республики – два года», — подчеркнул он.

Напомним, в Алматы проходит первый общенациональный Конгресс гражданских инициатив Real Haq Alany. В Конгрессе ожидается участие около тысячи человек, прибыли больше 60 НПО из разных регионов.

На Конгрессе будут обсуждаться такие проблемы как достойное образование детей, экологическая обстановка в крупных городах, проблемы медицинских кадров, помощь сельчанам в становлении и развитии бизнеса в сельском хозяйстве.

Приглашенными спикерами являются организатор инициативной группы «Концепция школы будущего» Маргулан Сейсенбай, партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов экоактивист Ажар Джандосова и экс-глава АО «KEGOC» Асет Наурызбаев.

Работа Конгресса продлится до 18.00.