Алматы. 24 ноября. КазТАГ — Обнаружен сближающийся с Землей астероид размером с «челябинский метеорит», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«6 ноября 2019 года в районе с. Передовое Амурской области система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве обнаружила астероид. По итогам анализа небесного тела специалистами АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении в воскресенье.

Ранее космическое тело не попадало в поле зрения астрономов.

«Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей. На основе полученных измерений были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов и комет и имеющим соответствующие инструменты с необходимой проницающей способностью», — следует из сообщения.

Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца.

«В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США). Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на о. Мауи (штат Гавайи, США). Максимальное сближение с Землей данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км», — говорят в Роскосмосе.

Напомним, метеоритный дождь над Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областями прошел утром 15 февраля 2013 года. Очевидцы наблюдали в небе вспышку и шлейф от метеорита, а также слышали мощный звук взрыва.

Падение горящих объектов с неба наблюдали и жители Костаная. Как сообщили в ДЧС Костанайской области, информация о пострадавших, разрушениях в результате метеоритного дождя не поступала. Между тем, в Актюбинской области велись поисковые работы двух неопознанных объектов, которые, по словам очевидцев, упали утром.

По данным МВД России, в результате падения метеорита в Челябинске пострадали более 250 человек.