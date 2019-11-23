Алматы. 23 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы проходит первый общенациональный Конгресс гражданских инициатив Real Haq Alany, передает корреспондент КазТАГ.

«Цель мероприятия – показать, что в обществе есть очень много гражданских инициатив, неформальных, независимых, которые хотят быть услышанными. Здесь и экологи, и инвалиды, и здравоохранение, и образование, и политичические организации. Важно, чтобы мы были вместе и чтобы мы друг с другом разговаривали. Это общение, опыт, обучение тому, как привлекать деньги, как реализовывать гражданские инициативы. Мы решим, что нам помогает и что мешает развивать гражданское общество», — сказала лидер движения Haq Тогжан Кожалиева агентству КазТАГ в субботу.

При этом она отметила, что в настоящее время у гражданского общества есть хорошие возможности для развития.

«Мы сейчас стоим на перепутье – или мы пойдем вниз, или у нас есть возможность пойти вверх. Раньше общество было монолитным, власть была монолитной, сейчас появились «щели», которыми может воспользоваться гражданское общество и в этой «щели» может прорасти большое дерево», — отметила она.

По словам Т.Кожалиевой необычный формат Конгресса, включающий выставки, мастер-классы и концертную программу выбран поскольку «политика тоже может быть интересной».

«Нам надоел старый формат мероприятий, где все сидят и слушают одного человека. Мы общество разных, каждый человек индивидуален и мы хотим, чтобы вместе с нами приходило обновление в политические технологии. Политика тоже может быть интересной, она не бывает скучной», — пояснила Т.Кожалиева.

В Конгрессе ожидается участие около тысячи человек, прибыли больше 60 НПО из разных регионов.

На Конгрессе будут обсуждаться такие проблемы как достойное образование детей, экологическая обстановка в крупных городах, проблемы медицинских кадров, помощь сельчанам в становлении и развитии бизнеса в сельском хозяйстве.

Приглашенными спикерами являются организатор инициативной группы «Концепция школы будущего» Маргулан Сейсенбай, партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов экоактивист Ажар Джандосова и экс-глава АО «KEGOC» Асет Наурызбаев.

Работа Конгресса продлится до 18.00.