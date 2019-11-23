Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 23 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,2, а продажи – Т387,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 386, а продают по Т387,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386, а продажи – Т386,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т385,01.

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