Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 23 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,2, а продажи – Т387,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 386, а продают по Т387,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386, а продажи – Т386,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т385,01.