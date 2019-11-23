Нур-Султан. 23 ноября. КазТАГ — Полицейских начальников наказали в ряде регионов РК из-за случаев нападений на детей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.

«Министр внутренних дел провел совещание с начальниками территориальных департаментов полиции и профильных служб по профилактике насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, а также подростковой преступности. Ерлан Тургумбаев указал на серьезные недостатки и упущения в работе ряда региональных департаментов по обеспечению безопасности детей и рост преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе корыстно-насильственного характера и половой неприкосновенности. По итогам совещания ряд руководителей были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорит в распространенном в субботу сообщении.

Критике подверглись руководители департаментов полиции Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской и Жамбылской областей.

«Начальник Департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев предупрежден о неполном служебном соответствии. Начальнику Департамента полиции Актюбинской области Атыгаю Арыстанову объявлен строгий выговор. Начальнику Департамента полиции Алматинской области Мурату Урумханову ранее также был объявлен строгий выговор. От занимаемой должности освобожден начальник Управления полиции города Тараз А. Мадимарова. Кроме того, из органов внутренних дел уволен школьный инспектор и наказаны руководители служб управления полиции города Тараз», — уточнили в ведомстве.

Всем региональным руководителям поручено совместно с местными исполнительными органами тщательно проанализировать и решить накопившиеся проблемные вопросы.

«В их числе изменение организации работы участковых и школьных инспекторов полиции, их взаимодействия с органами образования и акиматами, привлечение охранных организаций к обеспечению безопасности в школах и детских садах», — резюмируется в сообщении.