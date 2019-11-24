Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в трех областях Казахстана

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Нур-Султан. 24 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Северо-Казахстанской области 25 ноября ожидаются снег, местами низовая метель, туман, гололед», — говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95 %.

«25 ноября в Акмолинской области местами ожидаются метель, ветер юго-западный южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90 %», — сказано в сообщении.

По данным метеорологов, в Туркестанской области 25 ноября местами ожидаются туман, гололед,  днем ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %.

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