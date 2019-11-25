«Оппозиционно настроенные граждане уже третий десяток лет вгрызаются друг другу в глотки, пытаясь доказать свое право встать во главе протеста»

Сетевые СМИ о нравах в оппозиции

Арыстан ЖУАСОВ – «Обильные политические осадки» — В Алматы и Нур-Султане прошли митинги за парламентскую республику движений «Оян, Казахстан» и «Respublika». Они оказались малочисленны, собрав не более 50 человек в каждом городе, сообщает телеграм-канал Uzun Qulaq и подчеркивает, что «несмотря на это, они активно освещались в СМИ и не только друзьями организаторов – публикациями также отметились: портал «Vласть kz», «Zakon kz», «Tengrinews» и «Казинформ».

Активисты «Оян, Казахстан» (или, как их прозвали в Казнете, «будильники») провели мероприятие без согласования с акиматом, однако не встретили какого-то сопротивления со стороны правоохранителей. Подозрительная лояльность властей к движению стала проявляться после того, как вместо лозунга «за честные выборы» оно стало использовать лозунг «за парламентскую республику». И тогда движение «будильников», по мнению Uzun Qulaq, стало интересно персонально Дариге НАЗАРБАЕВОЙ.

Интересно, что Ася ТУЛЕСОВА (автор единственной «успешной» акции движения, сделавшего его действительно известным, – «От правды не убежишь!» на алма-атинском марафоне) продолжает координировать его деятельность, несмотря на то, что в конце июля заявила, что покидает «Оян, Казахстан», напоминает Uzun Qulaq.

Оба движения, которые синхронно провели митинги с одним и тем же требованием – создать парламентскую республику, и появились практически одновременно – перед президентскими выборами.

Подобной активностью политических процессов в Казахстане не на шутку встревожен парижский сиделец Мухтар АБЛЯЗОВ, считает журналист и общественный деятель Гульжан ЕРГАЛИЕВА. «Его монополия на протестное поле фактически разваливается, – пишет она на своей странице в «Фейсбуке». – Согласно моим прошлогодним прогнозам о том, что это неминуемо произойдет, если власти начнут раскручивать гайки в стране. Наконец власть поняла простую истину, что противодействовать Аблязову можно не судами и сроками, а реальной политикой и возникновением альтернативных политических идей и движений».

Ергалиева, справедливости ради, отмечает заслуги Аблязова в этом процессе: «Он своими радикальными лекциями в интернете и утопическими обещаниями народу действительно разогрел котел народного недовольства, указал пути протеста и вовлек во вкус революционной лихорадки тысячи людей, которые искренне пошли (за неимением в стране оппозиции) на митинги и стали резко радикализироваться».

Однако на этом, по мнению Ергалиевой, вклад Аблязова в революционное дело заканчивается: «во-первых, потому, что его путь привел в тупик – митинги оказались бессмысленными, оттого что не могут достичь реальной цели; во-вторых, народ понял, что связываться с виртуальным Аблязовым опасно для жизни и свободы, поскольку его борьба – дело гиблое и бесперспективное; в-третьих, ДВК оказалось не политической организацией для масс, а закрытой сектой одного вождя, который и не ставит вовсе цели прихода к власти, а лишь шантажирует Астану, чтобы выторговать себе поблажки, при этом пытаясь вписаться в хитросплетения клановой паутины казахской верхушки то на одной, то на другой стороне».

Наш циничный истеблишмент попользовался «революционной деятельностью» беглого банкира и теперь сворачивает лавочку. Власть, в частности спецслужбы, выкачали из Аблязова все что могли, уверена Гульжан Ергалиева: во-первых, выявили потенциальных революционеров в обществе и взяли всех на заметку, кого-то показательно посадили, во-вторых, определили систему координат тех или иных кланов и группировок, с которыми Аблязов пытался навести мосты и оказывать им услуги по принципу «враг моего врага мой друг».

«Климат в Казахстане несколько изменился в связи с транзитом власти, и тем же Вашингтону или Москве больше не нужен мятежный Аблязов, а необходимо стабильное правление Токаева, в связи с чем они отозвали свои лицензии на обстрел казахского режима у подопечных правозащитных НПО, СМИ и отдельных «последовательных оппонентов Назарбаева». Теперь на поле боя остались беззащитные митингующие, одиночные пикетчики, многодетные матери, отдельные адвокаты и правозащитники – все, кто попал по тем или иным статьям УК и ГК, соблазненные идеями и деньгами ДВК. Им пощады не будет, потому что общество должно зарубить на носу – все, кто с Аблязовым, заплатят дорого. И это человеческая цена за аблязовскую интрижку против хозяина Казахстана и океан грязи, который он выливал на него и его семью целых два года. Наша власть такое не прощает! Как всегда за политические и финансовые интриги Аблязова расплачиваются другие», – резюмирует Ергалиева.

«Спасибо Аблязову, но придут радикалы?» — Протестная активность в Казахстане пошла на спад. Общее число задержанных участников несанкционированных митингов 26 октября 2019 года не превысило по всему Казахстану нескольких десятков человек, и примерно столько же вышло на санкционированный митинг 9 ноября 2019 в Астане и несанкционированный в Алматы.

Это намного, на два порядка, меньше, чем имело место в июне 2019 года. Более того, отдельные задержанные 26 октября 2019 года заявляли сотрудникам полиции и спецслужб, что никакого отношению к Мухтару АБЛЯЗОВУ и созданному им общественному движению ДВК-2 («Демократический выбор Казахстана») не имеют, а вышли протестовать по своим собственным мотивам.

В связи с этим возникает вопрос, на который наверняка уже ищут ответы не только политологи, но и аналитические подразделения администрации президента РК, Совета безопасности РК, МВД и КНБ РК: означает ли подобная пассивность граждан, что главный на сегодняшний день внутриполитический оппонент Нурсултана НАЗАРБАЕВА потерял поддержку внутри страны или это только временный результат репрессий?

При этом мы уверены, что нынешняя схема действий Мухтара Аблязова и декларируемая им программа не приведут его к власти. В связи с чем возникает вопрос, на который также нет ответа: в каких направлениях станет развиваться протестное движение в Казахстане и когда, на какой платформе, оно станет массовым, а значит опасным для действующей власти?

С учетом заметного падения качества населения, архаизации общества и общественных процессов вполне возможно, что именно эту схему начнут продвигать как казахские националисты, делая упор на том, что казахов нужно спасать от иностранных инвесторов, грабящих республику и тех госдеятелей, кто продался последним за большие деньги, так и радикальные исламисты, настаивающие на том, что все должно быть поровну и по справедливости, описанной Аллахом.

Очевидно, все объяснения, что крупные иностранные инвесторы обеспечили развитие казахстанского нефтегазового сектора и горнодобывающей промышленности, и без их участия последние не стали бы приносить столь существенные доходы, для этой категории граждан не станут весомым аргументом. В итоге число тех, кто хотел бы отобрать и поделить по справедливости, скорее всего, будет на порядок больше тех, кто против этого.

Но именно в этом случае ключевую роль станет играть фактор численности. И вот тогда в Казахстане вполне возможна революция под национально-освободительными и (или) религиозными лозунгами, подобная тем, что мы видели в последние годы, в том числе в близком к Казахстану по менталитету арабском (исламском) мире.

«Сакен Жунусов: Демократическая партия и либералы будут защищать колониальную зависимость Казахстана!» — Экономист и общественный деятель Сакен ЖУНУСОВ ответил на вопросы «Эха Казахстана» о сути бурного партийного строительства в стране и возможном появлении прозападной либеральной и национал-демократической оппозиции — Появление этих партийных проектов я объясняю тем, что Назарбаев сделал политический ход конем, когда назначил себя председателем Совбеза, а должность президента сделал второстепенной. А появлением новых партий и проведением провластных митингов Акорда дает Западу и мировому сообществу сигнал, что якобы она сверху демократизирует страну, президент мирно уходит от власти, начинаются демократические процессы и демонстрируется создание условий для формирования множества партий.

Правда, трезвым политикам за рубежом тоже понятно, что ничего не изменилось и все это такие хитрые «казакпайские» игры. А чтобы это все выглядело реалистично идет насаждение таких доморощенных партий, которые стряпаются в недрах конторы. А там все это формируется в большом количестве.

Наша верхушка ничему не научилась на опыте Советского Союза и современной России и развила лишь до огромных масштабов зубатовщину, добавив к этому явлению такую восточную изощренность. Ведь ясно, что такие новые партии – это все домашние заготовки для того, чтобы создать видимость демократического процесса.

Например, та же Демократическая партия Сергея Дуванова и Жанболата Мамая – это карманное внешне ориентированное на Запад либеральное образование. Будучи марксистом, я различаю компрадорское состояние государства и независимое государство.

Поэтому в наших условиях и либерализм компрадорен! Они создают эту Демократическую партию, но де-факто суть колониальная ее от этого не меняется. Эта партия, как и правящая Нур Отан, будет работать не в интересах 18-ти миллионного народа, а в интересах транснациональных компаний. Да, есть прозападная либеральная Демократическая партия, которую сейчас организовывают Мамай и Дуванов, ее регистрация в Казахстане возможна. Более того, они еще и в парламент пройдут и все наши очень многие заблуждающиеся граждане, плохо разбирающиеся в политике и не искушенные в ней, конечно, будут думать, что эта либеральная тусовка будет отображать интересы народа.

Только великие идеалы сподвигают человека на то, чтобы отдать за них жизнь, а у этих торгашей откуда идеалы? Чего хотят Сергей Дуванов и Жанболат Мамай? Они хотят торговать казахстанскими интересами 18-ти миллионного народа с демократического прилавка! То есть продолжится продажа наших недр и богатств, как и раньше. И какая разница между Демпартией и Нур Отаном? Никакой!

Чего хочет ДВК и олигарх Мухтар Аблязов? Он хочет прийти к власти и рулить даже жестче чем Назарбаев, и грабить страну под демократической вывеской и более эффективно. Он не будет вообще ничего нам оставлять.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ — «Жанболат Мамай: «Проекта Косанов-2 мы не допустим»» — Как-то один зарубежный корреспондент рассказал, что в выборе актуальных внутриполитических тем в Казахстане обращает внимание на действия властей. Если они «заточились» против кого-то, то это означает, что тема важная. Подобная позиция не безосновательна, и если следовать ей, то ситуация вокруг только-только создаваемой Демократической партии заслуживает общего внимания. По этому поводу мы побеседовали с одним из инициаторов рождения новой политической силы Жанболатом МАМАЕМ — Мало кто знает, что к существующим барьерам по созданию партий 28 декабря прошлого, 2018-го, года добавился еще один – инициативная группа теперь должна состоять не из десяти, а из тысячи человек! Только после такого «кворума» они имеют право подавать заявку в Минюст о проведении учредительного съезда. Барьеров и препятствий очень много, но сейчас, именно сейчас, когда мы видим мобилизацию протестных сил, когда идет подъем антирежимных настроений, когда люди хотят объединиться, то это то самое время, когда можно создать новую политическую партию. Если бы мы с этой идеей вышли пару лет назад, то у нас абсолютно никаких шансов не было бы, но сейчас, когда народ просыпается, когда общество проявляет небывалую ранее активность, когда люди хотят реальных демократических перемен, шансы на это увеличиваются в разы. Подтверждением этому – активность в регионах, а не только в традиционно протестном Алматы. Например, все наши встречи в областях полностью организовываются местными активистами. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Демократическая партия не будет лидерской, а станет народной – с инициативой снизу.

Во-первых, политическая партия это не один Мамай, не один Дуванов или не один Жукеев. Партия – это десятки тысяч человек. Это большая организационная структура, которая будет состоять из президиума, политисовета и так далее. Если посмотреть на наших региональных активистов, то это Жанат Есентаев, Исатай Утепов, Талгат Аян и многие другие – это все оппозиционно настроенные граждане, которые выступали и выступают против режима. А Косанов был фактически один. Во-вторых, мы не участвуем в каким-то электоральном цикле. Косанов, как политик, пошел на президентские выборы. У него был короткий электоральный период, а потом он признал результаты выборов. Мы же настроены на долгосрочную борьбу. То есть, наша Демократическая партия – это большой долгосрочный стратегический проект. Поэтому никакого повода говорить о том, что мы это проект «Косанов-2» нет. Я понимаю, что эту идею, в первую очередь, распространяют сами власти, пытающиеся нас дискредитировать, и группа Аблязова, которая не хочет и боится конкуренции на оппозиционном поле.

Асель ОМИРБЕК – «Хватит считать нас быдлом: оппозиция снова упускает свой шанс» — Политика, как все мы прекрасно знаем, — грязное дело. И хотя это та самая аксиома, которая не нуждается в доказательствах, наши доморощенные оппозиционеры продолжают предъявлять их с завидной регулярностью. Причем от раза к разу делают это все более изощренно. Вот и теперь в очередной своей схватке за потенциальный электорат они ничем не гнушаются.

Распри и раздоры в стане борцов с официальным режимом — дело, конечно, не новое. Оппозиционно настроенные граждане уже третий десяток лет вгрызаются друг другу в глотки, пытаясь доказать свое право встать во главе протеста. «Неспособность договариваться, постоянные претензии, взаимная нетерпимость, подозрительность и постоянные обвинения в предательстве стали неотъемлемой частью взаимоотношений между теми, кто позиционирует себя оппонентами Акорды, — констатирует на своей странице в «Фейсбуке» независимый журналист Сергей ДУВАНОВ. — Я не знаю ни одного лидера или активиста из оппозиции, который бы не испытывал острую идиосинкразию к «соратникам по оружию». Между оппонентами Акорды идет постоянная, непрекращающаяся война, в ходе которой, увлекаясь, они порой забывают о власти, занимаясь в основном выяснением отношений друг с другом. У всех взаимные претензии, упреки в предательстве и сотрудничестве с КНБ».

В целом Дуванов прав на все сто. Однако он слишком корректно формулирует суть происходящего. Если же называть вещи своими именами, то наблюдаемая сегодня борьба за лидерство в оппозиционном стане явно выходит за привычные рамки «доброй» и «устоявшейся» традиции – она больше смахивает на психиатрический диагноз.

Сегодняшняя же оппозиция сконцентрировалась исключительно на выстраивании многошаговых ходов для борьбы друг с другом. В том числе для выяснения того, как упадет противник и как сильно ударится, если ему поставить подножку, и какой в результате бонус получит ее поставивший. Это касается и «проснувшейся» молодежи, почему-то считающей, что до ее «серуенов» и молчаливых одиночных пикетов в Казахстане просто не было оппозиции, а значит, не собирающейся церемониться с теми, кто себя к таковой причислял. Это относится и к тем, кто напрямую в конфликте вроде бы не участвует, предпочитая рядиться в тогу библейского праведника, которого бьют по правой щеке, а он, знай стараться, подставляет левую.

Взять, например, Жанболата МАМАЯ, известного журналиста и общественного деятеля, который не так давно заявил о создании вместе с упомянутым Сергеем Дувановым и Толегеном ЖУКЕЕВЫМ (в прошлом видным деятелем оппозиционного фронта) новой демократической партии. Именно на него в первую очередь вылил помои своих «сенсационных разоблачений» Аблязов. Сегодня Мамай демонстрирует умеренность и предпочитает вяло отбиваться от нападок, но все же в своем интервью Platon.asia не удержался и заявил: «Надо четко различать псевдооппозиционные движения от реальных оппозиционных объединений. Согласен, что в стране существует немало псевдооппозиционных организаций, которые служат политическому режиму и являются марионетками власти».

Словом, все, кто сегодня является частью протестного движения либо пытается к нему примазаться, так или иначе вовлечены в процесс зачистки себе подобных. При этом они напрочь наплевали на самое главное – на декларируемые ими высокие цели: политическая модернизация, социальная справедливость и т.д. А, следовательно, и на всех тех, кого достижение этих целей должно осчастливить в перспективе. То есть, на нас с вами, на народ, который ждал и ждет, что появление конкуренции на политическом поле (не путать с сегодняшним броуновским движением) приведет к реальным изменениям.

Как бы ни было грустно, но приходится констатировать, что сегодня вся оппозиционность их лидеров сводится к борьбе с инакомыслием в собственных рядах, да к праву выйти на улицу и что-то прокричать. Лозунги сыплются со всех сторон. Но за ними, увы, пустота. Нет системной аналитической работы, концептуального подхода, не видно попыток (за редким исключением) мобилизовать потенциальных сторонников и единомышленников на местах, в регионах. Одним словом, нет базы, которая бы позволила оппозиционно настроенным силам воспользоваться наступившей после выборов «оттепелью». И, похоже, созданием ее никто из организаторов ново-старых оппозиционных движений заниматься не собирается – и так сойдет. А многим это и вовсе не под силу – они в состоянии разве что издавать расплывчатые по смыслу резолюции с кучей орфографических ошибок.

Есть ли сегодня хоть какие-то условия для того, чтобы оппозиционные группы проявили солидарность? Вопрос, как говорится, на засыпку. А с учетом того, что каких-то три месяца назад была предпринята очередная попытка объединить необъдиняемое, которая по традиции закончилась провалом, ответ на него кажется более чем очевидным…

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