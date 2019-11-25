4,7% достигнет рост ВВП Казахстана в 2024 году – Даленов

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Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. 4,7% достигнет рост ВВП Казахстана в 2024 году, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году. В 2024 году он достигнет 4,7%. Среднегодовой темп роста ВВП за пять лет составит 4,4%. Рост ВВП будет обеспечен за счет увеличения валового накопления, внутреннего потребления и экспорта», — сказал Даленов на заседании сената парламента РК в ходе презентации прогноза социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы в понедельник.

При этом он уточнил, что за основу формирования прогноза взят так называемый «базовый» сценарий, который предполагает цену на нефть в $55 за барр. Между тем глава МНЭ полагает, что главным фактором поддержания экономического роста станут инвестиции, а в отраслевом разрезе основной рост будет приходиться на несырьевой сектор: обрабатывающую промышленность, сферу услуг и строительство. Также объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений.

«Номинальный ВВП составит Т75 трлн в 2020 году, а в 2024 году – Т106 трлн. Целевой коридор годовой инфляции в 2020-2021 годах будет сохранен в пределах 4-6%, в 2022-2024 годах – 3-5%», — добавил Даленов.

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