Более Т1,1 трлн предусмотрено на увеличение зарплаты педагогам и работникам культуры в РК

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Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Более Т1,1 трлн предусмотрено на увеличение зарплаты педагогам и работникам культуры в республиканском бюджете на 2020-2022 годы, сообщил первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Финансовое обеспечение отдельных мероприятий будет реализовано через вносимые парламентом поправки (в бюджет – КазТАГ). Так, по предложению депутатов увеличены расходы на зарплаты педагогам и работникам культуры в бюджете на 2020-2022 годы. Это более Т1,1 трлн на три года», — сказал Смаилов на заседании сената парламента РК в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020-2022 годы в понедельник.

Также, по его словам, в ходе рассмотрения проекта бюджета по предложениям депутатов дополнительно предусмотрены средства на обеспечение сельских населенных пунктов чистой питьевой водой, услугами водоотведения, газоснабжения, а также на развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

«В ходе рассмотрения проекта бюджета были детально обсуждены его направления, поэтому позвольте коротко остановлюсь на основных характеристиках. Поступления на 2020 год определены в сумме Т11,3 трлн, на 2021 год – Т12 трлн, на 2022 год – Т12,8 трлн. Расходы бюджета на 2020 год составляют Т12,9 трлн, в 2021 году – Т13,2 трлн, в 2022 году – Т13,7 трлн. Дефицит бюджета на 2020 год определен на уровне Т1,6 трлн со снижением к 2022 году до Т890 млрд. В приоритете – социальное благополучие граждан, по данному направлению в трехлетнем периоде расходы составят Т20 трлн. На здравоохранение в 2020-2022 годах расходы составят Т4,7 трлн, на образование и науку – Т3,7 трлн, на поддержку и развитие отраслей экономики – Т4,7 трлн, на обеспечение обороноспособности и охрану правопорядка – Т4,3 трлн. Субвенции регионам в трехлетнем периоде составят Т6,3 трлн, целевые трансферты – Т5,4 трлн», — уточнил Смаилов.

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