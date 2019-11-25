Золотовалютные резервы Нацбанка РК увеличились на $700 млн за месяц

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Золотовалютные резервы Национального банка (НБ) РК увеличились с $28,8 млрд до $29,5 млрд за месяц, сообщил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«Золотовалютные резервы Национального банка на 1 ноября, по предварительным данным, составили $29,5 млрд», — сказал Досаев на заседании сената в понедельник.

Кроме того, он сообщил, что общие международные резервы, включая активы Национального фонда в размере $59,9 млрд, составили $89,4 млрд.

Напомним, 14 октября председатель Национального банка РК Ерболат Досаев сообщал, что золотовалютные резервы Нацбанка на 1 октября, по предварительным данным, составили $28,8 млрд, снизившись с начала года на 6,8% или $2,1 млрд. Также он сообщал, что снизились общие международные резервы: с начала года они, включая активы Национального фонда в размере $59,4 млрд, снизились на 0,8% и составили $88,2 млрд.