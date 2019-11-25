Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Более 20,5 тыс. разрешений на работу выдали иностранцам в Казахстане с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года в Казахстане действуют 20 тыс. 557 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС). Из них 816 выдано по первой категории (руководители и их заместители), 4595 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 9656 человек и 1769 человек соответственно. Также на сезонные работы – 2156, в рамках корпоративного перевода привлечено 1565 человек», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что на данный момент в Казахстане насчитывается 2210 работодателей, использующих ИРС, у которых работают около 518,8 тыс. граждан Казахстана, «что составляет 96% от общей численности работников».