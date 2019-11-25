Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Почти 4,5 тыс. китайцев получили разрешение на работу в Казахстане с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 4397 человек, Узбекистан – 2254, Индия – 1819, Турция – 1845, Великобритания – 1420», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отметили в МТСЗН, в целях защиты внутреннего рынка труда правительством Казахстана ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

«На 2019 год ее размер составил 0,54% к численности экономически активного населения республики (порядка 48,7 тыс. человек)», — уточнили в ведомстве.