Рецепт премьера Моди от сепаратизма 25.11.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 90 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, как в Индии назревало решение о разделении спорной территории Похожие материалы: Как представители Евросоюза относятся к возможности объявления импичмента президенту США Дональду Трампу? Суть иранской проблемы Почему Иран теперь обращает взор в сторону Китая?! Как группировка «Хорасан», характеризуемая как «плод воображения Вашингтона», превратилась в реально действующую группировку Хурас Ад-Дин?! Импичмент Дональда Трампа: демократы сталкиваются с республиканским блоком