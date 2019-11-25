Снег, туман и потепление ожидаются на всей территории Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ — Снег, туман и потепление ожидаются на всей территории Казахстана 26-28 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток высотная барическая ложбина, с которой связан циклон и фронты, будет заполняться, и перемещаться на юг Западной Сибири, тропосферные же потоки (на высоте около 5 км) начнут меняться на широтные. А это означает, что на Казахстан начнет поступать более теплый и влажный воздух с Атлантики, что вызовет повышение температуры на всей территории республики, но также и местами снег, туман, гололед», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно прогнозу, циклон, с атмосферными фронтами сместившийся на Казахстан, вызвал осадки, а в северной половине республики и значительное повышение температуры воздуха.